Оздоровись на Алтае: санаторий "БелокурЪ" объявляет о скидках на путёвки до 30%

Спросите у своих родителей, как давно они отдыхали. И не на даче с граблями и тяпкой, а по-настоящему — скажем, в комфортном номере с видом на горы и густой лес. Такую возможность может подарить лечебно-оздоровительный курорт «Белокуръ» в алтайской Белокурихе.

Санаторий расположен у подножия горы Церковки — местной достопримечательности, которая хороша собой в любой сезон. При этом рядом вся городская инфраструктура, необходимая приезжим: супермаркеты, аптеки, рестораны, сувенирные лавки и центр туризма с прокатом спортинвентаря.

Прямо сейчас санаторий «Белокуръ» снижает цены на некоторые опции:

Обновляем скидки! С 12 декабря по 27 декабря 2025г и с 11 января по 31 мая 2026г скидки на все виды путёвок 40% с заездом в будние дни, с заездом в выходные дни скидки 30%. Подробности по телефону 8-800-700-99-65.

Стоит войти в номер, хочется любоваться видом из окна и вдыхать чистый горный воздух.

Гостям «Белокуръ» предлагает весь спектр санаторно-курортных услуг — учреждение имеет медицинскую лицензию. Сюда приезжают со всей страны, чтобы лечить заболевания опорно-двигательной системы и восстанавливать нервную систему. Есть общеукрепляющие программы для поднятия иммунитета, пантолечение и специальная программа похудения с врачом.

К услугам гостей также уютный бассейн на первом этаже. А главное, санаторий окружают живописнейшие тропы-терренкуры, прогулка по которым даст +10 к расслаблению и +100 к здоровью.

Здание курорта отличает камерность и атмосфера домашнего уюта — идеально для тех, кто желает отдохнуть от шумных толп и суеты. Санаторий может принять всего до 60 человек. На пяти этажах находится 28 комфортных номеров с удобствами.

Отдых — это прекрасно, особенно если его можно разделить с близкими людьми. Бронируйте с выгодой путевки в «Белокуръ» для любимых мам, пап, дедушек и бабушек и присоединяйтесь сами, составив им компанию. Выбрать номер и программу можно на сайте здравницы, по телефону 8 800 700-99-65 или через мессенджер WhаtsApp +7 (38577) 34-404, Telegram @belokur_sanatoriy , Max +7 905-928-08-09

