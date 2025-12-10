Сезон ярких впечатлений! Уютный отдых в Geometrika

Зима в Geometrika — это особое состояние. Когда снег мягко ложится на сосны, воздух наполняется хрустальной свежестью, в такие моменты особенно остро чувствуешь красоту Горного Алтая.

В самом сердце снежного леса расположены стеклянные дома Geometrika lounge hotel — SFERA, KONUS, PRISMA и KUB. Их панорамные интерьеры позволяют наблюдать снегопады и зимние рассветы, не выходя из тёплого и уютного номера.

Для туристов предпочитающих не только теплый и уютный отдых, а заряжаться в движении, всего в 700 метрах от отеля, один из крутейших горнолыжных курортов «Манжерок». Мы позаботились о сокращении вашего багажа, на территории Geometrika работает собственный прокат горнолыжного снаряжения — где вы можете взять все необходимое от аксессуаров, до лыж или сноуборда.

После заснеженных склонов наибольшее удовольствие вам подарит новый банный спа-комплекс Gradus Para. Это стильная парная и открытая зона отдыха с тёплым бассейном и джакузи под зимним небом. Ощущения здесь незабываемые: горячий пар, снежный воздух, шёпот сосен и мягкое сияние подсветки создают эффект полного перезагрузки. Вода согревает тело, а тишина зимнего леса успокаивает мысли. Это то самое редкое сочетание комфорта и природы, за которым приезжают снова и снова.

Geometrika — больше, чем отель. Это пространство, где зима раскрывается во всей своей красоте. Где можно вдохнуть глубже, почувствовать себя частью Алтая и наполниться эмоциями, которые остаются с вами надолго.

Бронирование:

8 913 212 9 888 / WA

www.geohotel.ru

https://t.me/geo_hotel

