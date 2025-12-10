82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 16:49
пробки
4/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
82.76% -1.2
сегодня
10 декабря, 16:49
пробки
4/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 76.80 | eur 89.42
сегодня 15:29
общество
На правах рекламы реклама

Связь в малых сёлах Новосибирской области обеспечили 47 базовых станций российской компании «Булат»

Фото ПАО «Ростелеком»
Подпишитесь на Telegram-канал

В этом году «Ростелеком» в партнерстве с оператором Т2 построил современную цифровую инфраструктуру в 51 населенном пункте Новосибирской области. В большинстве сёл современную связь обеспечили базовые станции от отечественной компании «Булат».

Новое оборудование, установленное по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), работает на российском программном обеспечении, созданном инженерами ООО «НТР», и полностью соответствует мировым стандартам.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«"Булат" — современное и универсальное решение для построения мобильных сетей, способное обеспечить надежный сигнал в радиусе до 20 километров и обслуживать почти 900 пользователей в применяемой конфигурации. В Новосибирской области уже функционируют 47 таких базовых станций, которые демонстрируют стабильную работу и высокое качество связи».

Фото Связь в малых сёлах Новосибирской области обеспечили 47 базовых станций российской компании «Булат» 2

Многие населенные пункты, в которых в этом году появилась современная цифровая инфраструктура, находятся на большом расстоянии от районных центров, и наличие связи позволяет их жителям удаленно, не выезжая из села, решать множество повседневных задач: от записи к врачу и обращения в госучреждения до покупки товаров на маркетплейсах.

Сергей Пыхтин, глава Тогучинского района Новосибирской области (на согласовании):

«Для малых сёл современная связь — не просто вопрос комфорта, а важный шаг к развитию территорий и повышению качества жизни. Именно поэтому мы каждый год активно участвуем в голосовании на портале госуслуг, чтобы включить как можно больше сёл в проект по устранению цифрового неравенства. В 2025 году цифровая инфраструктура появилась в пяти населенных пунктах Тогучинского района: в Зверобойке, Самарском, Ковалёвке, Изылы и Новомотково».

В общей сложности по проекту УЦН «Ростелеком» обеспечил мобильной связью свыше 190 сёл Новосибирской области, в которых проживает от 100 до 1000 человек.

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFHYXkwS

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.