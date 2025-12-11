Нейросети на службе у пенсионеров: мастер-класс от «Ростелекома»

В Новосибирске «Ростелеком» организовал обучающую встречу для людей серебряного возраста, посвященную нейросетям. Мероприятие прошло в Ресурсном центре общественных объединений Железнодорожного района в рамках социального проекта «Азбука интернета», который компания реализует совместно с Социальным фондом РФ.

Участники мероприятия узнали, чем нейросети отличаются от искусственного интеллекта, и как эти технологии могут повысить качество жизни, а также ознакомились с примерами использования ИИ в различных сферах: медицине, транспортной отрасли и системах безопасности. Эксперты «Ростелекома» рассказали о том, какие нейросети можно использовать в решении повседневных задач и научили правильно формулировать промты.

Татьяна Ермолаева, руководитель Ресурсного центра общественных объединений Железнодорожного района:

«Наши пенсионеры — это наглядный пример людей с активной жизненной позицией. Они стремятся осваивать современные технологии, чтобы вести насыщенную интересную жизнь: оставаться на связи с родными и близкими, быть в курсе последних событий и делиться своими открытиями».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Помощь в освоении цифровой грамотности различными категориями населения — это часть нашей социальной ответственности. Наша цель — рассказывать не только о базовых навыках, таких как работа с компьютером и смартфоном, но и знакомить пользователей с актуальными трендами. Внедрение технологий искусственного интеллекта уже сегодня помогает людям решать повседневные задачи быстрее и комфортнее».

Инициатива “Азбука интернета” реализуется с 2014 года и помогает людям старшего поколения осваивать цифровые технологии. Учебное пособие, разработанное в рамках проекта, регулярно обновляется: в него добавлен новый модуль “Основы работы с нейросетями”, на базе которого была разработана программа семинара. Методические материалы доступны бесплатно на сайте azbukainterneta.ru.

