Мода на грани: российские бренды одежды теряют битву за выживание?

2025 год стал настоящим испытанием для российских фэшн-игроков. Прямо с подиума в мир реальности: около 20 брендов, таких как Incity и Megatop, закрыли свои магазины, оставив за собой лишь тени былого блеска. Тем временем Face Code и I Am Studio, как настоящие выживальщики, сосредоточились на онлайн-продажах, пытаясь выжить в условиях жестокой конкуренции.

Но что же произошло? Рост онлайн-торговли, высокие операционные расходы и стремительное падение покупательной способности населения сделали свое черное дело. В итоге по всей стране закрылось около 320 магазинов, и половина из них — это одежда и обувь. Некоторые ритейлеры, как Lime, решили адаптироваться и открыли кафе прямо в своих магазинах. Почему бы и нет? Мода требует жертв, а кофе с кексом может стать последним спасением.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс объясняет, что после ухода международных брендов в 2022 году на рынке модной одежды возникла иллюзия «пустоты». Российские игроки бросились заполнять эту пустоту, но, как оказалось, освободившиеся возможности были переоценены, а требования к устойчивости недооценены. К концу 2023 года количество новых магазинов превысило число закрытых, но ушедшие бренды все еще существуют благодаря агентам и маркетплейсам.

Сокращение мощностей и оптимизация расходов стали общими тенденциями. Лебсак-Клейманс добавляет, что лишь четверть лидеров по оборотам продолжали экспансию, в то время как большинство стремилось сократить неэффективные точки. Закрытие Incity, Orby и Just Clothes стало лишь верхушкой айсберга.

Причины такого коллапса эксперты видят в перегретом рынке и завышенных ожиданиях. Многие бренды недооценили сроки возврата инвестиций и не обеспечили достаточный запас прочности. Бизнес без «подушки безопасности» не выдерживает конкуренции — выживают только те, кто инвестировал рационально.

Основатели закрывающихся брендов жалуются на сложные условия ведения бизнеса: высокие налоги, падение покупательской активности и удорожание производства. Некоторые даже упоминают о личном выгорании. Эксперты, включая Ирину Давыдову из АФБИ, указывают на экономический кризис и рост цен на материалы как основные причины закрытия.

По словам Давыдовой, некоторые бренды оказались неэффективными в управлении, что сделало их уязвимыми в кризисных условиях. Высокие издержки и отсутствие ликвидности мешают стабильной операционной деятельности, а высокая ключевая ставка делает внешнее финансирование недоступным.

С 2022 года наблюдается тренд на закрытие магазинов, и 2025 год не станет рекордным по числу закрытий. Изменение потребительских предпочтений в пользу масс-маркета и онлайн-покупок негативно сказывается на нишевых брендах. Переход на онлайн-торговлю требует дополнительных инвестиций и снижает рентабельность офлайн-магазинов.

Климатические и сезонные сбои также внесли свою лепту. Бренд Inspire отметил, что аномально теплая зима и нестабильное лето нарушили привычный цикл покупок. Fashion Consulting Group добавляет, что возврат снегопадов в марте-апреле 2025 года резко снизил спрос на весенние коллекции.

Покупательская способность в 2025 году ограничена: цены на одежду растут быстрее доходов, а высокий уровень закредитованности заставляет людей копить деньги. Аналитический центр «Чек Индекс» сообщает о 7% снижении покупок в категории одежды и обуви по сравнению с 2024 годом, тогда как онлайн-продажи выросли на 7%.

Снижение спроса особенно заметно в офлайн-ритейле из-за миграции покупателей в интернет. Ирина Давыдова прогнозирует, что тренд закрытия российских фэшн-брендов продолжится — особенно среди небольших компаний с ограниченными ресурсами и неэффективными бизнес-моделями. В мире моды не бывает пощады — только самые сильные выживают.