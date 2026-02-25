Перетягивание вязанки сосисок и «Ода колбасе»: как отметили Масленицу в селе Криводановка Новосибирской области

На главной площади села Криводановка состоялось масштабное празднование Масленицы. В мероприятии приняли участие около двух тысяч человек, которые встретили весну задористо, громко и по-настоящему масленично.

Народные гуляния организовал Дом культуры — для гостей подготовили концертную программу, музыкальные номера и игровые интерактивы. Все желающие могли проявить свою ловкость, находчивость и выносливость в перетягивании каната, боях подушками и взбирании на столб. Кульминацией стало сожжение чучела и проводы зимы.

Одной из центральных частей праздника стал тематический блок, подготовленный постоянным партнером праздника, «Сибагро», предприятия которого расположены в селе. В программу вошли перетягивание вязанки сосисок и другие игровые программы со всеми полюбившимися скоморохами. Атмосферу праздника дополнили яркие ходулисты и, конечно же, конкурс «Ода колбасе», ставший здесь уже традицией.

Участники активно представляли своё творчество, посвященное любимым продуктам:

«Ешьте нашу колбасу «Сибагро»

В доме, поле и в лесу.

Вам прибавится таланта, силы, красоты Атланта!»

«Торопясь на рассвете босой,

Я с копченой бегу колбасой.

Прижимаясь щекой к колбасе,

По никем не прибитой росе».

Все, кто вышел на сцену, получили в подарок наборы колбас от «Сибагро». Праздник прошёл ярко и динамично, объединив жителей разных возрастов.

Реклама. АО «Кудряшовское». ИНН 5433142195. Erid:2W5zFHxqgt9