С 1 марта 2026 года можно будет вернуть даже невозвратные авиабилеты при задержке рейса

С 1 марта вступают в силу важные изменения в правилах воздушных перевозок, которые коснутся всех пассажиров, включая жителей Новосибирской области. Новые нормы значительно расширяют права путешественников и позволяют вернуть деньги даже за невозвратные билеты в ряде случаев.

Теперь пассажир может это сделать, если рейс задержали более чем на полчаса, самолет отправился раньше указанного в расписании времени или поездка сорвалась из-за болезни близкого родственника, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

Также в перечень оснований для признания отказа от перевозки вынужденным добавили ситуации, когда перевозчик не предоставил обслуживание по классу, указанному в билете, или допустил ошибку при его оформлении.

Важное нововведение коснулось и использования обратных билетов. Если пассажир опоздал на первый сегмент перевозки, он теперь может официально уведомить авиакомпанию о намерении воспользоваться обратным билетом. Раньше из-за отсутствия четкой процедуры люди часто теряли билеты в оба направления.

Новые правила также четко регламентируют обязанности перевозчиков при задержках рейсов. Уже через два часа ожидания пассажирам обязаны предоставить питьевую воду, а после четырех часов ожидания – горячее питание. При задержке вылета на восемь часов днем или на шесть часов ночью авиакомпания должна не позднее чем через два часа разместить путешественников в гостинице.

Кроме того, скидка в пятьдесят процентов на билеты экономкласса по внутрироссийским направлениям теперь распространяется на детей в сопровождении любого взрослого при оформлении в одном бронировании. Авиаперевозчиков также обязали предоставлять соседние места семьям с двумя и более детьми до двенадцати лет.