В Новосибирске суд лишил лицензии недобросовестную управляющую компанию

В Новосибирске суд аннулировал лицензию управляющей компании ХП «НУК». Одной из ключевых причин стала многолетняя неуплата счетов за электроэнергию, необходимая для общедомового потребления. Это не единичный случай, а растущая тенденция, где регулятор и суд переходят от предупреждений к жёстким мерам.

Важно: даже если жильцы исправно вносят плату за электричество, управляющая компания может годами не перечислять эти деньги поставщику. В итоге долг накапливается на самом доме, что грозит для потребителей ограничением энергоснабжения и судебными исками.

Данный случай — прямое предупреждение для собственников о возможных нежелательных последствиях. Именно жильцы на общем собрании выбирают управляющую компанию, и их задача контролировать её действия. Пассивное наблюдение за работой УК может обернуться серьёзными финансовыми рисками.

Что необходимо делать жильцам, чтобы избежать подобных ситуаций:

1. Требовать полную финансовую отчётность от УК, включая документы об оплате коммунальных ресурсов.

2. Регулярно проверять отсутствие задолженности дома перед ресурсоснабжающими организациями.

3. Активно использовать своё право на контроль работы УК через советы дома и инициировать собрания при первых признаках недобросовестности.

Таким образом, лишение лицензии недобросовестной УК — это необходимая мера, которая пресекает дальнейшее накопление долгов. Она защищает добросовестных собственников и очищает рынок, но также возлагает на жильцов новую степень ответственности за свой выбор и призывает проявлять бдительность.

