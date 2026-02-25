Великий пост — 2026: что строго запрещено верующим до Пасхи

С 23 февраля у православных христиан начался Великий пост — самый продолжительный и строгий в церковном календаре. Он продлится 48 дней и завершится 11 апреля, чтобы 12 апреля встретить Пасху. В это время верующие не просто ограничивают себя в пище, но и стараются очистить душу, сосредоточиться на молитве и духовной жизни.

Главное правило поста — отказ от продуктов животного происхождения. Под запрет попадают мясо и любые мясные изделия, молоко, сливки, творог, сыр и вся кисломолочная продукция, сливочное масло и яйца. Причём ограничения касаются не только самих продуктов, но и всей пищи, в состав которой они входят, например выпечки или макарон, содержащих яйца и молоко.

Рыбу разрешается есть всего дважды за весь пост: в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье 5 апреля. В Лазареву субботу 4 апреля допускается рыбная икра.

Однако сводить пост только к еде — большая ошибка. Священники напоминают, что это время внутренней работы над собой. Важно посещать богослужения, особенно в первые четыре дня, когда читается Великий покаянный канон Андрея Критского, больше молиться, добавив к обычному правилу молитву Ефрема Сирина, и избегать увеселений и праздных развлечений.

Строгость поста меняется в зависимости от дня недели. В понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение — сырые овощи, фрукты, орехи и хлеб без термической обработки и масла. Во вторник и четверг разрешена горячая пища без масла. А в субботу и воскресенье можно есть горячее с растительным маслом и даже немного вина. Самая строгая неделя — первая (с 23 февраля по 1 марта) и последняя, Страстная (с 6 по 11 апреля). В Чистый понедельник рекомендуется полное воздержание от пищи, только вода. На Страстной седмице пост особенно суров, а в Великую пятницу верующие стараются вообще не есть до выноса плащаницы.

Церковь не требует невозможного и разрешает послабления для беременных и кормящих женщин, детей, людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто занят тяжёлым физическим трудом, военнослужащих и путешественников. Лучше всего меру своего поста согласовывать со священником, который учтёт состояние здоровья и жизненные обстоятельства.