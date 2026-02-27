82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 15:39
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 15:39
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 11:49
общество

Можно ли праздновать день рождения в Великий пост

Фото: Сиб.фм / сгенерировано искусственным интеллектом
Подпишитесь на Telegram-канал

Верующим рассказали, как совместить праздник и ограничения.

Многие православные верующие в России сталкиваются с вопросом: можно ли праздновать день рождения, если он выпадает на время поста? Церковь не запрещает отмечать личный праздник, но рекомендует подходить к его проведению с учётом духовных традиций и ограничений поста. Так как Великий пост связан с мучениями Христа, в РПЦ рекомендуют отказаться от веселья.

Подчеркнем, что Православная Церковь не устанавливает прямого запрета на празднование дня рождения в пост. Однако она призывает верующих сохранять соответствующий духовный настрой и соблюдать все пищевые и поведенческие ограничения, предписанные в этот период.

Пост — время молитвы, покаяния и воздержания. Поэтому шумное веселье, чрезмерные развлечения и обильное застолье не соответствуют его духу. Но это не значит, что нужно вовсе отказываться от праздника: важно найти баланс между радостью и духовной дисциплиной.

Также священники подчёркивают, что главным является не формальное соблюдение правил, а внутреннее состояние человека. Если празднование дня рождения приводит к нарушению поста, лучше перенести активные торжества на другое время или провести их максимально скромно.

Также россиянам рассказали, как правильно молиться и зачем это нужно.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.