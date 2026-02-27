Сколько выходных дней будет на 8 марта в 2026 году

Дополнительным выходным станет понедельник.

В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье. Так отдых в честь Всемирного женского дня продлятся с субботы 7 марта до понедельника 9 марта.

История Международного женского дня началась в начале 20 века на фоне активной борьбы женщин за равноправие. Так в 1908 году в Нью‑Йорке прошёл марш женщин, требовавших улучшения условий труда и предоставления избирательных прав, а в 1910 году на Международной конференции трудящихся женщин в Копенгагене Клара Цеткин предложила учредить ежегодный день солидарности женщин в борьбе за свои права.

В 1917 году в Петрограде массовые выступления женщин стали одним из толчков к началу Февральской революции. Интересно, по старому стилю событие произошло 23 февраля, но в новом календаре оно попадает на 8 марта.

Уточним, что в других странах образ Женского дня отличается. Если в России 8 марта ассоциируют с нежностью, хрупкостью и цветами, то в странах Евросоюза в этот день обычно проходят митинги против гендерной дискриминации.

Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье, но, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, выходной переносится на следующий за ним рабочий день — понедельник 9 марта.

