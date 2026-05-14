Новосибирские чиновники не платят сироте законные 2,8 млн рублей и гоняют его по судам

Администрация Барабинска отказалась признавать решение суда о взыскании процентов за просрочку выплаты сироте Кириллу Титкову. Чиновники подали апелляционную жалобу, пытаясь оспорить сумму в 116 298 рублей и госпошлину в 4 489 рублей, которые суд ранее постановил взыскать с муниципалитета. Эта санкция была наложена за неисполнение решения суда о выплате сироте компенсации за непригодное жилье в 2,8 миллиона рублей. То решение не исполняется с августа 2025 года, и чиновники настаивают, что ведут себя в рамках закона.

«В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции было установлено, что должник предпринял все возможные меры для исполнения обязательства, но исполнение оказалось невозможным из-за действий третьих лиц, форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от воли должника факторов», — говорится, в частности, в апелляционной жалобе администрации Барабинска.

Сам Кирилл воспринял этот шаг как очередное проявление неуважения. В разговоре с нашим изданием он не скрывал возмущения: «Я оцениваю эту ситуацию как еще одно наплевательское отношение ко мне. Просто уже семь лет подряд они обещают выплатить. Сейчас, соответственно, они ссылаются на то, что несколько раз подавали в министерство ЖКХ и энергетики заявку, которая была отклонена. Но ведь есть другие бюджеты, с которых они могут спокойно выплатить эти 2,8 миллиона, тогда никаких процентов и не будет. А сейчас хотят обжаловать эти проценты, 116 тысяч, которые суд присудил. И когда их пристав на 10 тысяч оштрафовала административно, они побежали жаловаться в суд, чтобы суд отменил им этот штраф. Я просто не понимаю, что происходит, это какой-то сюр», — прокомментировал ситуацию Кирилл.

Сирота подчеркнул, что сам иск о процентах был вынужденной мерой — в надежде хоть как-то подтолкнуть чиновников к исполнению основного решения суда. «Мне, по сути, даже и проценты эти особо-то и не нужны были, это мне просто посоветовали обратиться еще раз в суд, чтобы как-то хоть побудить их», — пояснил он.

Этот конфликт тянется с 2017 года. Кирилл Титков вырос без родителей: отца он никогда не знал, мать умерла, когда ему было пять лет. После интерната он получил от государства жилье — комнату в ветхом бараке на улице Песчаной в Барабинске. Дом признали аварийным еще в 2017 году и обещали расселить до ноября 2020 года, но сроки срывались год за годом.

В августе 2025 года суд удовлетворил иск Титкова к администрации Барабинского района и обязал выплатить компенсацию в размере 2,8 миллиона рублей за непригодное жилье. Решение не было оспорено и вступило в законную силу, однако денег Кирилл не получил до сих пор. «То, что они там заявки каждый год подают, — это уже семь лет длится. Семь лет они меня обманывают: вот вам первый квартал 2018 года — мы вас расселим, второй квартал 2018 года — мы вас расселим, четвертый квартал 2018 года — мы вас расселим... и так 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, уже 26-й год, и они до сих пор не могли собрать эти деньги», — говорит Титков.

Не дождавшись добровольного исполнения решения, Кирилл ранее направлял исполнительный лист судебным приставам. «Они не могут дать ответа, когда будут взысканы деньги. При этом в самой администрации Барабинска говорят, что денег в бюджете нет, будут запрашивать ассигнования на следующий год», — рассказал тогда сибиряк.

В ответ на бездействие Титков подал жалобу на пристава, за которым закреплено исполнительное производство, адресовав её старшему судебному приставу СОСП по Новосибирской области. Главное, чего добивается сирота — реальных действий по взысканию основного долга. «Мне нужно, чтобы вы действовали, чтобы они мне выплатили эти деньги, и всё, и вопрос был бы уже закрыт, даже в том году, в 2025-м. Это просто наплевательское отношение, это плевок не то что в душу, это плевок вообще на всё население города Барабинска», — заключил Титков.