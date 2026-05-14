В Новосибирске могут заблокировать «Майнкрафт»

В России вновь обсуждают возможную блокировку Minecraft — на этот раз уже в мае 2026 года. Редакция Сиб.фм изучила ситуацию и выяснила, что официальная позиция Роскомнадзора пока иная: ведомство сообщило, что не получало решений об ограничении игры после публикаций о её использовании для вовлечения школьников в киберпреступления.

Почему заговорили о блокировке

В апреле Департамент образования и науки Москвы предупреждал о мошеннических схемах в игровых чатах Minecraft. Злоумышленники вовлекают детей в разговор под видом обсуждения игры, затем переводят общение в мессенджеры, представляются «сотрудниками кибербезопасности» и добиваются передачи денег или доступа к аккаунтам родителей. Эти истории и стали причиной резонанса.

Что говорит Роскомнадзор

12 мая РКН заявил, что не получал судебных решений или требований Генпрокуратуры о блокировке Minecraft. Ограничение доступа возможно только при наличии установленных законом оснований.

Почему Minecraft сложнее заблокировать, чем Roblox

Roblox — централизованная платформа, которую ограничили в декабре 2025 года. Minecraft устроен иначе: это игра-песочница с частными серверами и локальными мирами. Ограничить официальный сайт и авторизацию Microsoft проще, чем полностью выключить всю экосистему. Одиночный режим может продолжить работать даже при ограничениях.

Что делать родителям

Главная угроза — не сама игра, а переход ребенка в личную переписку с незнакомцем. Просьбы уйти в мессенджер, назвать код из СМС или отправить данные карты — явный признак мошенничества. Официально блокировка Minecraft не объявлена, но за ситуацией стоит следить.