В Новосибирске названы новые правила сдачи на водительские права

С 12 мая 2026 года в России частично обновились правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь после успешной сдачи теоретического экзамена кандидат в водители должен назначить практическую часть не позднее 60 календарных дней. Редакция Сиб.фм изучила все изменения и рассказывает, что важно знать жителям Новосибирска и области.

Ключевые изменения:

• Срок назначения практики — не позднее 60 дней после сдачи теории. При этом общий срок действия результата теории остается 6 месяцев. Если за полгода практику не сдать, теорию придется пересдавать.

• Новое основание для отстранения от экзамена — использование телефона, фото-, аудио- или видеоаппаратуры, компьютера, справочных материалов и шпаргалок. Если нарушение выявят, следующую попытку назначат не ранее чем через 12 месяцев. Это касается как теоретической, так и практической части.

Что изменится с 2027 года:

• Обязательная фото-, видео- и аудиофиксация теоретического экзамена (ранее это касалось только практики).

• Отмена бумажной медицинской справки — информация о медосмотре будет поступать в реестр Единой информационной системы здравоохранения.

• Аннулирование водительского удостоверения при непрохождении внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.

Новосибирцам, планирующим сдавать на права, рекомендуется сразу после теории записываться на практику, чтобы не выйти за установленные сроки. Нарушения с использованием телефона или шпаргалок теперь грозят годовой отсрочкой пересдачи.