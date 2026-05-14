Новосибирский АПК взял темп: план по озимым перевыполнен в полтора раза

Посевная кампания 2026 года в Новосибирской области набирает обороты. О текущей ситуации на полях рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов во время рабочей поездки в Сузунский район.

По словам главы ведомства, к 13 мая яровой сев уже охватил 345,9 тысячи гектаров. Это составляет 18,2% от запланированного объёма. На сегодняшний день к весенним работам подключились хозяйства 28 районов области.

Особого внимания заслуживает ситуация с озимыми культурами. Посевы под урожай текущего года значительно превысили ожидания, достигнув отметки в 32,4 тысячи гектаров. Этот показатель составил 154,3% от федерального плана, который предполагал только 21 тысячу гектаров. Кроме того, аграрии провели вспашку зяби на территории в 713,8 тысячи гектаров.

Андрей Михайлов также остановился на ресурсной базе. В семеноводческих хозяйствах к концу апреля имелось 18,4 тысячи тонн семян, доступных для реализации. При этом министр отметил уверенное доминирование отечественного материала: на сорта российской селекции приходится 80% от всего объема засыпанных семян.

Продолжается и техническая модернизация отрасли. Инвестиции аграриев в обновление парка с начала года уже превысили 854 миллиона рублей. На эти средства хозяйства приобрели 76 единиц новой техники, в числе которой 32 трактора, четыре зерноуборочных и один кормоуборочный комбайн. Финансовая устойчивость полевых работ подкреплена мерами господдержки, действующими в рамках региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

С января 2026 года регион экспортировал почти 1 067 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса, что составляет 51,2% от годового плана. Министр напомнил, что по итогам 2025 года Новосибирская область поставила за рубеж более 2,63 миллиона тонн продовольствия и сырья, превысив целевые значения на 43,4%.