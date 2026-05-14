В Новосибирске опубликован «белый список» сайтов при отключении интернета

Что такое «белый список» и зачем он нужен

Первый замысел «точечного» доступа к сети возник летом 2025 года, когда в приграничных регионах начали глушить мобильный трафик для борьбы с беспилотниками. Минцифры предложило оставить в строю «социально значимые» сайты — госуслуги, банки, маркетплейсы, такси — и пропускать трафик к ним через специальный DPI-фильтр. Решение тестировали все крупные операторы, включая «Вымпелком» и Т2. Основу схемы составили «капча» и «период охлаждения» для иностранных SIM-карт — пять часов без интернета после въезда в страну.

Помимо пользовательского трафика, особый режим ввели для M2M-каналов. Банкоматы, кассы и платежные терминалы получили собственные правила, чтобы операции не останавливались во время блокировок. Операторы заявили, что система «не требует действий абонента» и работает автоматически.

Хронология формирования «белого списка»

5 сентября 2025 года — первый список:

• «Госуслуги» и все сайты федеральных органов власти;

• соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовый портал Mail.ru, мессенджер Max;

• сервисы «Яндекса» (включая «Навигатор» и «Такси»);

• маркетплейсы Ozon и Wildberries, доска объявлений Avito;

• видеоплатформа Rutube и контент-платформа «Дзен»;

• сайт платежной системы «Мир»;

• личные кабинеты операторов «Мегафон», МТС, «Билайн», Т2, «Ростелеком»;

• сервисы X5 Group («Пятерочка Delivery», «Перекресток Vprok» и др.);

• карты 2ГИС, сайты Альфа-банка, Газпромбанка и НСПК.

14 ноября 2025 года — второе обновление:

• сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;

• «Почта России», Альфа-Банк;

• система «Честный знак»;

• СМИ: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;

• РЖД и Туту.ру, навигатор 2ГИС, такси «Максим», Gismeteo.

5 декабря 2025 года — третье обновление:

• Центробанк;

• операторы «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;

• платформа «Россия — страна возможностей», ФГАИС «Молодежь России», проект «Твой ход»;

• СМИ: «Известия», ТАСС;

• сервис «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр «Окко».

18 декабря 2025 года — четвертое обновление:

• ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», сайт Совета Федерации, портал МВД, сайт МЧС;

• «Движение первых», «Аэрофлот», «Победа», «Объясняем РФ», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», оператор «Мотив», Московская биржа;

• HeadHunter, «Ситидрайв», «Вкусно — и точка», «Деловые линии»;

• онлайн-кинотеатр «Иви»;

• супермаркеты «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович»;

• медиа: «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ».

5 февраля 2026 года — пятое обновление:

• банки ВТБ и ПСБ;

• службы доставки «СДЭК», «Купер», «Самокат»;

25 апреля 2026 года — шестое обновление:

• «ЛизаАлерт», Добро.рф, Общероссийский народный фронт, общество «Знание»;

• клиники «Медси» и «Мать и дитя», «Рувики», Роскачество, АО «ГЛОНАСС», Газпромбанк;

• гипермаркеты «Лента» и «Окей», служба доставки «Достависта», «Додо Пицца», каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;

• онлайн-кинотеатр Premier, операторы «ВТБ-Мобайл» и Next mobile;

• телеканалы 360°, «Дума ТВ», «Соловьев Live», онлайн-СМИ Sport24;

• компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть», ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»;

• платформа HRlink, Федеральное казначейство, ГИС электронных перевозочных документов, КХЛ.

В Минцифры подчеркивают: «белый список» технически ограничен, поэтому добавляют только социально значимые ресурсы. Редакция Сиб.фм напоминает, что система не требует действий абонента и работает автоматически. Новосибирцам рекомендуют заранее ознакомиться со списком, чтобы оставаться на связи в любой ситуации.