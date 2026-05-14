В Новосибирске снова выпадет снег 14 мая

В Новосибирске и области в ближайшие дни сохранится холодная погода с ночными заморозками и осадками в виде снега. Прогноз опубликовали синоптики Западно-Сибирского УГМС. Редакция Сиб.фм изучила данные метеорологов и представляет подробный прогноз для жителей региона.

В четверг, 14 мая, в областном центре ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура составит от -1 до +1 градуса, днем воздух прогреется до +6...+8 градусов. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с. По области ночью похолодает до -2...-7 градусов, днем будет до +6...+11.

В пятницу, 15 мая, в Новосибирске уже без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов, днем потеплеет до +12...+14. Ветер сменится на юго-западный, 3–8 м/с. В районах области ночью ожидается до -6 градусов, днем — до +17.

В субботу, 16 мая, в городе ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ночью +4...+6 градусов, днем до +14...+16. На дорогах возможна гололедица.

Редакция Сиб.фм советует водителям быть внимательными, а пешеходам — выбирать нескользящую обувь. Дачникам рекомендуется укрыть теплолюбивые растения.