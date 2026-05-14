Приёмная кампания-2026: что изменится для новосибирских абитуриентов

Минобрнауки России серьёзные изменения в правилах приёма в вузы на 2026/2027 учебный год. Одно из ключевых нововведений получило неформальное название «день тишины». За этим образным выражением стоит новый порядок издания приказов о зачислении на бюджетные места.

Суть механизма заключается в том, что в строго определённые даты абитуриенты временно лишаются возможности вносить правки в свои заявления или отзывать уже поданное согласие на зачисление. Заместитель главы ведомства Андрей Омельчук пояснил РИА Новости, что отсутствие движений в последний момент сделает ситуацию гораздо более предсказуемой для самих поступающих. Кроме того, по мнению чиновника, такие паузы позволят университетам более тщательно прорабатывать итоговые приказы.

Серьёзно меняется и техническая сторона вопроса. В этом году подать документы можно будет через единый цифровой канал, интегрированный с порталом «Госуслуги». Цифровизация затронула и приём иностранных граждан: теперь они смогут подавать заявления дистанционно, используя мобильное приложение RuiD. Если у иностранного абитуриента нет результатов ЕГЭ, для него остаётся доступной опция поступления по внутренним вступительным испытаниям вуза.

Корректировки коснулись и выпускников колледжей. Сдавать внутренние экзамены им предстоит только в том случае, если они решат продолжить обучение строго по своему профилю. Принадлежность специальности к тому или иному профилю устанавливает сам университет. Помимо этого, высшие учебные заведения получили право перераспределять бюджетные места между квотами: если в одной из категорий остаются незаполненные позиции, их разрешено передавать на другие направления или в общий конкурс.