AMCHI выступит на Дне города Новосибирска 28 июня на Михайловской набережной

28 июня Новосибирск масштабно отметит День города на Михайловской набережной. В этом году городской праздник объединят с празднованием Дня молодежи. Партнером события выступит радио «Городская волна» 101,4 FM.

Для жителей и гостей города подготовлена обширная программа, включающая спортивные, творческие, музыкальные и семейные активности. Одним из центральных событий станет Фестиваль уличной культуры и экстремального спорта. В течение дня участники смогут увидеть соревнования по кикскутерингу, скейтбордингу, BMX, роллерблейдингу, воркауту, паркуру и уличным танцам.

На территории Михайловской набережной будут работать тематические площадки для посетителей всех возрастов. Гостей ждут ярмарка локальных брендов, выставка молодежных пространств, презентации новосибирских мастеров и граффити-джем с участием уличных художников. Для семейной аудитории организуют мастер-классы и интерактивные зоны, а любители кино и музыки смогут посетить выступления творческих коллективов и кинопоказы под открытым небом в рамках проекта «Кино на траве».

Главным музыкальным событием праздника станет вечерний концерт. Его хедлайнером выступит популярный исполнитель AMCHI, который завершит насыщенную программу Дня города ярким выступлением на главной сцене.

Организаторы приглашают новосибирцев и гостей города провести этот день на Михайловской набережной, поддержать участников фестиваля и стать частью большого городского праздника.

Праздничные мероприятия пройдут 28 июня. Вход на все площадки свободный.

Премиум партнер: Тесла_Н.

Телеканал «Первый развлекательный СТС».

Титульный партнер по безопасности: Союз охранных предприятий «КРУК_С».

Официальные партнеры мероприятия: Футбольный клуб «Сибирь», ПАО «Совкомбанк».

Генеральный фуд-партнер: ресторан «Aziatish».

Генеральный дринк партнер: Sova Bar.

Генеральный фуд-партнер: Матрешкино.

Партнер мероприятия: РРК СИЛА, Агрохолдинг Гудвил АО "Алтайская Крупа", ООО "Изи Клин", ООО «Клиника профессора Пасман», «ADONIS_NSK».

Фуд-партнер: 33 Пингвина

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