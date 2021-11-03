«Осудили ни за что»: алтайского бизнесмена приговорили к 11 годам колонии за продажу кондитерского мака

Скриншоты видео ТВ "Толк"

Предпринимателя из Барнаула Сергея Серенко осудили на 11 лет лишения свободы за контрабанду и продажу кондитерского мака из Казахстана. Журналист Сиб.фм несколько месяцев назад пообщался с бизнесменом, который объяснил, почему не виновен.

В Барнауле огласили приговор «группе наркоторговцев». Предполагаемый лидер – предприниматель Сергей Серенко, его сообщницы – продавец Дарья Битюцкая и его бывшая жена Юлия Серенко. По версии следствия, они занимались продажей маковой соломы, которую получали из кондитерского мака. В партии, за которую осудили бизнесмена, по его словам, эксперты обнаружили около 4 граммов наркотика.

Боксёр, бизнесмен, «наркоторговец»

У Сергея Серенко – внушительный предпринимательский опыт. Заниматься бизнесом мужчина начал почти 30 лет назад, после того как пришел из армии. Совсем скоро он наладил регулярные поставки продуктов питания из Казахстана: начал возить в Алтайский край фрукты, овощи и т.д. По мере развития бизнес Серенко рос. К середине десятых годов он стал владельцем нескольких сельских магазинов в Алтайском крае.

«До задержания у меня было 7 или 8 магазинчиков сельских. У нас деревни, где по 100 человек живут, в основном пенсионеры. Те места, куда большие сети не лезут, где им не выгодно», — пояснял предприниматель.

В одном из сёл в середине десятых годов Серенко открывал школу бокса для деревенских детей. Несколько лет он лично тренировал ребятишек, организовывал детворе встречи с профессиональными боксёрами, которых специально привозил из Барнаула. Инициатива сошла на нет, когда администрация лишила его бесплатного спортивного зала. Серенко снова сконцентрировался на бизнесе.

«Я всю жизнь спортом прозанимался, я к наркозависимым отношусь с отвращением, я их не люблю», — подчеркивал Серенко.

Тем сильнее было удивление бизнесмена, когда в начале 2019 года его обвинили в контрабанде и продаже наркотиков, да еще в составе преступной группы.

Мак из ниоткуда

Сергея Серенко задержали в ночь на 21 января 2019 года у села Велоярск, когда он возвращался с продуктами из очередной поездки в Казахстан. Предприниматель признался, что тогда впервые закупил в соседней республике кондитерский мак «для ассортимента» — 272 пачки по 50 граммов, которые поместил в отделение под полом авто по совету опытных оптовиков. Якобы, чтобы «вопросов на таможне было меньше». Всего Серенко вёз полторы тонны продуктов, но внимание силовиков привлёк именно пищевой мак.

«Во время этого обыска в час ночи 21 января у меня было изъято 272 пачки пищевого мака. В 10 часов утра эксперту поступили на исследование 275 пачки пищевого мака, то есть на три пачки больше, чем у меня было. Я задержан. Месяц спустя следователь решает провести дополнительное обследование моего автомобиля. В итоге следователь находит ещё 148 пачек пищевого мака под обшивкой. Машина не была опечатана, в неё могли положить всё что угодно», — возмущается Серенко.

Бизнесмен полагает, что 148 пачек нужны были правоохранителям для того, чтобы объём изъятого наркосодержащего продукта был более внушительным, и его «хватило для возбуждения или продолжения уголовного дела». Вскоре в деле появились ещё два обвиняемых: продавщица, работавшая у Серенко, Дарья Битюцкая, которая продала несколько пачек кондитерского мака, и его бывшую жена Юлия Серенко, которая хранила кондитерский мак дома.

Опасный наркотик?

Основная претензия к маку из партии Серенко, — содержание в нём маковой соломы, из которой якобы можно приготовить наркотик – ацетилированный опий. Эксперт Алтайской лаборатории в своих выводах сослался на показания неких наркоманов, которые рассказали ему о способе приготовления запрещенного вещества. Сам эксперт, по словам Серенко, самостоятельно приготовить наркотик из кондитерского мака не пытался.

Из 13 килограммов пищевого мака, изъятого у Серенко, эксперты смогли выделить около 4 граммов маковой соломы. Его «сообщницам» вменили объём проданного запрещенного вещества, который исчисляется десятыми долями грамма. При этом бизнесмен уверяет, что приготовить наркотик из этой соломы невозможно.

«В маковой соломе должны присутствовать алкалоиды опия (морфин). В нашем случае было обнаружено именно их «присутствие», а не конкретное указание в граммах, процентах и т.д. Невозможно сварить наркотик без морфина. Это то же самое, как если мы будем варить манную молочную кашу, молочную, без молока. Не получится. Нельзя судить за то, чего нет. Я попросил предоставить наркотики посмотреть, они говорят: мы все использовали. А за что вы меня судите тогда? — За маковую солому. — Дак покажите мне её. — Мы её посмотрели и израсходовали. То есть маковую солому видел только эксперт, один. А что ему там померещилось? Может быть, это перхоть с головы у него падала, грязь из-под ногтей», — пояснил Серенко.

Предприниматель заявлял, что требовал проведения независимой экспертизы, но ему было отказано.

Кому выгодно?

На вопрос, кому выгодна предполагаемая фальсификация дела, Серенко в диалоге с журналистом Сиб.фм ответить затруднился.

«Я даже не знаю. Когда меня задержали, мне оперативник сразу задал вопрос: думай, кто тебя подставил, и что ты можешь за это предложить. Я даже не стал на эту тему с ним разговаривать. Через пару месяцев, когда это всё закрутилось, мне через адвоката предложили такую схему: миллион рублей, Юля даёт признательные показания, а меня и Дарью с дела выводят. А Юля официально всё-таки моя жена. Я им сказал, что я готов им дать миллион, только при условии, что девочек они не будут трогать. И мы не договорились», — отметил бизнесмен.

22 октября Центральный суд Барнаула приговорил Сергея Серенко к 11 годам и 4 месяцам заключения в колонии строгого режима, Дарью Битюцкую — к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима, Юлию Серенко — к 5 годам колонии общего режима.

На запрос редакции Сиб.фм с просьбой пояснить, в чем вина Сергея Серенко в Алтайской краевой прокуратуре отметили, что он «незаконно перемещал с территории Республики Казахстан через Государственную границу РФ наркотическое средство – маковую солому, которую в дальнейшем, действуя в составе организованной группы, незаконно сбывал». Ни слова больше.

При этом в ведомстве пообещали проверить законность принятого решения в апелляционные сроки. Сергей Серенко с приговором не согласился и намерен обжаловать его в вышестоящих инстанциях.