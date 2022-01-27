В Новосибирске лидеры строительного рынка вышли в новые районы, чтобы удержать клиентов

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Площадь строящегося жилья у лидеров строительного рынка Новосибирска за месяц увеличилась на 11 %.

Лидеры строительного рынка Новосибирска выходят в новые районы и увеличивают площадь строящегося жилья, чтобы удержать клиентов. Об этом сообщили СМИ

Крупнейшие застройщики Новосибирской области за месяц увеличили суммарную площадь строящегося жилья на 11 %. Сейчас общая площадь строящегося жилья у 20 лидирующих на новосибирском рынке строительных компаний составляет 1 568 тысяч «квадратов». При этом компании осваивают новые локации, чтобы удержать клиентов.

На 1 января 2022 года лидером среди строительных компаний в Новосибирской области стала «Брусника». Она снова увеличила отрыв от стоящей на второй строчке ГК «Расцветай». Третье место занимает СК «ВИРА-Строй».

Эксперт в сфере недвижимости Сергей Николаев объяснил, что по сравнению с соседними регионами строительная отрасль в Новосибирской области остается сбалансированной и высококонуретной, передает BFM-Новосибирск. На двадцатку крупнейших застройщиков приходится менее 50 % строительных заделов, а на топ-5 – 21,5 %. При этом в Кемеровской области на топ-5 застройщиков приходится 80 % всего объема строительства в регионе, в Алтайском крае – более 60 %, в Красноярском крае и Омской области – по 46 %.

Кроме того, в Новосибирской области застройщики активно осваивают новые локации. «Брусника» добавила ЖК в центре города, две крупные площадки в Калининском районе добавила ГК КПД-ГАЗСТРОЙ. Это обусловлено потребностями клиентов. Покупатели отдают предпочтение строительным компаниям с большим количеством ЖК в разных районах города.