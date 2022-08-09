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общество

Сотрудница полиции расклеила интимные фото соперницы на улицах Новосибирска

Фото Сотрудница полиции расклеила интимные фото соперницы на улицах Новосибирска
Фото Сотрудница полиции расклеила интимные фото соперницы на улицах Новосибирска

Фото: Telegram-канал «Baza»

Полицейская расклеила интимные фотографии любовницы своего бойфренда на улицах Новосибирска.

Полицейская расклеила на улицах Новосибирска фотографии девушки, которая увела ее парня. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».

4 июля потерпевшая увидела свои интимные фотографии на машине своего парня. Девушка посчитала, что на это способна только ее соперница.

Как утверждает девушка, бывшая ее парня является сотрудницей полиции.

По словам потерпевшей, сначала девушка угрожала ей распространением интимных фотографий, а затем перешла к реализации. Чтобы справиться с большим объемом работы, она позвала с собой еще двух человек. Вместе они расклеивали снимки по всем подъездам в округе. Это видно на записи с камер наблюдения.

В пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали ситуацию:

«Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника одного из территориальных отделов полиции к противоправному деянию. При подтверждении сотрудник понесёт наказание в установленном законом порядке», — заявили в ведостве.

Напомним, ранее распространение интимных фотографий послужило причиной убийства 17-летней школьницы в Новосибирске.

Также в марте школьники слили в Сеть интимные фото учительницы информатики. Педагог опровергла свою причастность к интимным перепискам и фотографиям, руководство школы встало на её сторону. Теперь школьникам грозит ответственность за клевету.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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