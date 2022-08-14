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В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*

Фото В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*
Фото В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Обыски проходят в Новосибирске в ячейках секты, которая поддерживает нацбатальон "Азов"*.

В Новосибирске прошли обыски в ячейках религиозной секты "Новое поколение" (деятельность организации признана нежелательной в России), которая поддерживает нацбатальон "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ). Этом этом 14 августа сообщает РИА Новости.

По данным издания, обыски проходят одновременно в нескольких городах России — в Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерове, Челябинске.

"Обыски ведутся в рамках уголовного дела по статье 284.1 УК РФ об осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности", — говорится в публикации.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске священнослужители предупредили жителей о действии экстремистской секты. Её члены вербуют людей в ряды организации с помощью сеансов целительства.

*террористическая организация, запрещена в РФ.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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