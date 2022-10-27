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«Сибирь» одолела «Барыс» на своём льду

Фото «Сибирь» одолела «Барыс» на своём льду
Фото «Сибирь» одолела «Барыс» на своём льду

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

ХК «Сибирь» обыграл «Барыс» в упорной борьбе.

В Новосибирске завершилась встреча местной «Сибири» с казахстанским «Барысом». Встреча прошла вечером 27 октября. Хозяева площадки одолели гостей со счётом 4:3.

Первый период сибиряки начали с двух пропущенных шайб, ответив на одну из них. Под конец второй двадцатиминутки хозяева сравняли счёт.

Борьба продолжилась в заключительном периоде, когда «Сибирь» вырвалась вперёд на две шайбы. «Барыс» сократил отставания благодаря одному голу, однако на исход матча это не повлияло.

Напомним, сегодня клуб сообщил, что Элджей выступит на матче «Сибирь» — «Северсталь» в Новосибирске 29 октября.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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