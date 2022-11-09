Прощай, Барсик: как понять, что кошка скоро умрет

Freepik, authors: Alex Potemkin, insonnia, Tanchic, infinityyy

Узнать, что ваш домашний любимец скоро умрет можно по определенным признакам. Если пушистому домочадцу много лет, важно внимательно наблюдать за его поведением и состоянием здоровья. В материале Сиб.фм публикуем главные симптомы приближающейся смерти домашнего питомца.

Потеря аппетита

Пищевое поведение кошки перед смертью кардинально меняется. Она мало ест или вовсе отказывается от пищи, а потом и от воды. Насторожить должны следующие признаки:

нетронутый корм в миске;

отсутствие экскрементов в лотке двое и более суток;

фекалии с примесями крови;

потемнение мочи.

Через некоторое время голод дает о себе знать впалыми боками, физическим истощением. Начинает выпадать шерсть, питомец уже не проявляет активности и постоянно лежит. Из-за слабости снижается контроль над мышцами кишечника и мочевыводящих путей. На полу в доме могут оставаться следы испражнений.

Затрудненное дыхание

Другие симптомы смерти кота – это изменения дыхания. Сердце уже не может работать полноценно, поэтому количество поступающего кислорода в легкие и кровь уменьшается. Питомец тяжело и учащенно втягивает воздух, пытаясь восполнить потери. У здорового животного частота вдохов в минуту равняется 20–30. Одышка, слабое или редкое дыхание являются симптомами скорой кончины. Определить показатель нетрудно, достаточно воспользоваться секундомером и посчитать количество поднятий грудной клетки за минуту.

Снижение сердцебиения и кровяного давления

Признаки того, что кошка умирает, включают замедление частоты сердечных сокращений (в норме 140–122 ударов в минуту) и снижение кровяного давления. Изменение этих показателей происходит из-за затруднений перекачки крови сердцем и как следствие перегрузок. Измерить пульс животного можно так:

приложить ладонь на левый бок сзади передней лапы;

посчитать количество ударов за 15 секунд;

рассчитать частоту сердцебиений в минуту, умножив полученную цифру на 4. Если число ударов меньше 60, то этот признак указывает на приближение смерти кошки.

Специфический запах

От умирающего кота исходит неприятный запах. Происходит это по причине снижения работоспособности внутренних органов. Замедляется или полностью прекращается выведение токсинов. Вредные вещества постепенно накапливаются в организме, симптомом чего и является неприятный аромат тела и пасти животного.

Пониженная температура

Проверяя признаки смерти кошки, следует обязательно измерить температуру тела:

специальным ушным термометром;

ректальным цифровым прибором, наконечник которого аккуратно водят в прямую кишку.

Температура тела умирающей кошки значительно ниже 37.7 ⁰С, что говорит о слабости сердца. Когда под рукой не оказалось градусника, можно ощупать подушечки лап животного. Если они прохладные, то это также плохой симптом.

Ранее Сиб.фм писал о том, как кошки подают своим хозяевам сигнал о грядущей опасности. Напомним, что глава Театра кошек Юрий Куклачёв рассказал, как сделать жизнь домашнего питомца дольше, а также стало известно о пяти самых нелепых мифах о чёрных кошках, в которые до сих пор верят.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.