Прощай, Барсик: как понять, что кошка скоро умрет

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Узнать, что ваш домашний любимец скоро умрет можно по определенным признакам. Если пушистому домочадцу много лет, важно внимательно наблюдать за его поведением и состоянием здоровья. В материале Сиб.фм публикуем главные симптомы приближающейся смерти домашнего питомца.
Потеря аппетита
Пищевое поведение кошки перед смертью кардинально меняется. Она мало ест или вовсе отказывается от пищи, а потом и от воды. Насторожить должны следующие признаки:
Через некоторое время голод дает о себе знать впалыми боками, физическим истощением. Начинает выпадать шерсть, питомец уже не проявляет активности и постоянно лежит. Из-за слабости снижается контроль над мышцами кишечника и мочевыводящих путей. На полу в доме могут оставаться следы испражнений.
Затрудненное дыхание
Другие симптомы смерти кота – это изменения дыхания. Сердце уже не может работать полноценно, поэтому количество поступающего кислорода в легкие и кровь уменьшается. Питомец тяжело и учащенно втягивает воздух, пытаясь восполнить потери. У здорового животного частота вдохов в минуту равняется 20–30. Одышка, слабое или редкое дыхание являются симптомами скорой кончины. Определить показатель нетрудно, достаточно воспользоваться секундомером и посчитать количество поднятий грудной клетки за минуту.
Снижение сердцебиения и кровяного давления
Признаки того, что кошка умирает, включают замедление частоты сердечных сокращений (в норме 140–122 ударов в минуту) и снижение кровяного давления. Изменение этих показателей происходит из-за затруднений перекачки крови сердцем и как следствие перегрузок. Измерить пульс животного можно так:
Специфический запах
От умирающего кота исходит неприятный запах. Происходит это по причине снижения работоспособности внутренних органов. Замедляется или полностью прекращается выведение токсинов. Вредные вещества постепенно накапливаются в организме, симптомом чего и является неприятный аромат тела и пасти животного.
Пониженная температура
Проверяя признаки смерти кошки, следует обязательно измерить температуру тела:
Температура тела умирающей кошки значительно ниже 37.7 ⁰С, что говорит о слабости сердца. Когда под рукой не оказалось градусника, можно ощупать подушечки лап животного. Если они прохладные, то это также плохой симптом.
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