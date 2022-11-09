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общество

Прощай, Барсик: как понять, что кошка скоро умрет

Фото Прощай, Барсик: как понять, что кошка скоро умрет
Фото Прощай, Барсик: как понять, что кошка скоро умрет

Freepik, authors: Alex Potemkin, insonnia, Tanchic, infinityyy

Узнать, что ваш домашний любимец скоро умрет можно по определенным признакам. Если пушистому домочадцу много лет, важно внимательно наблюдать за его поведением и состоянием здоровья. В материале Сиб.фм публикуем главные симптомы приближающейся смерти домашнего питомца.

Потеря аппетита

Фото Прощай, Барсик: как понять, что кошка скоро умрет 2

Пищевое поведение кошки перед смертью кардинально меняется. Она мало ест или вовсе отказывается от пищи, а потом и от воды. Насторожить должны следующие признаки:

  • нетронутый корм в миске;
  • отсутствие экскрементов в лотке двое и более суток;
  • фекалии с примесями крови;
  • потемнение мочи.

Через некоторое время голод дает о себе знать впалыми боками, физическим истощением. Начинает выпадать шерсть, питомец уже не проявляет активности и постоянно лежит. Из-за слабости снижается контроль над мышцами кишечника и мочевыводящих путей. На полу в доме могут оставаться следы испражнений.

Затрудненное дыхание

Фото Прощай, Барсик: как понять, что кошка скоро умрет 3

Другие симптомы смерти кота – это изменения дыхания. Сердце уже не может работать полноценно, поэтому количество поступающего кислорода в легкие и кровь уменьшается. Питомец тяжело и учащенно втягивает воздух, пытаясь восполнить потери. У здорового животного частота вдохов в минуту равняется 20–30. Одышка, слабое или редкое дыхание являются симптомами скорой кончины. Определить показатель нетрудно, достаточно воспользоваться секундомером и посчитать количество поднятий грудной клетки за минуту.

Снижение сердцебиения и кровяного давления

Фото Прощай, Барсик: как понять, что кошка скоро умрет 4

Признаки того, что кошка умирает, включают замедление частоты сердечных сокращений (в норме 140–122 ударов в минуту) и снижение кровяного давления. Изменение этих показателей происходит из-за затруднений перекачки крови сердцем и как следствие перегрузок. Измерить пульс животного можно так:

  • приложить ладонь на левый бок сзади передней лапы;
  • посчитать количество ударов за 15 секунд;
  • рассчитать частоту сердцебиений в минуту, умножив полученную цифру на 4. Если число ударов меньше 60, то этот признак указывает на приближение смерти кошки.

Специфический запах

Фото Прощай, Барсик: как понять, что кошка скоро умрет 5

От умирающего кота исходит неприятный запах. Происходит это по причине снижения работоспособности внутренних органов. Замедляется или полностью прекращается выведение токсинов. Вредные вещества постепенно накапливаются в организме, симптомом чего и является неприятный аромат тела и пасти животного.

Пониженная температура

Фото Прощай, Барсик: как понять, что кошка скоро умрет 6

Проверяя признаки смерти кошки, следует обязательно измерить температуру тела:

  • специальным ушным термометром;
  • ректальным цифровым прибором, наконечник которого аккуратно водят в прямую кишку.

Температура тела умирающей кошки значительно ниже 37.7 ⁰С, что говорит о слабости сердца. Когда под рукой не оказалось градусника, можно ощупать подушечки лап животного. Если они прохладные, то это также плохой симптом.

Ранее Сиб.фм писал о том, как кошки подают своим хозяевам сигнал о грядущей опасности. Напомним, что глава Театра кошек Юрий Куклачёв рассказал, как сделать жизнь домашнего питомца дольше, а также стало известно о пяти самых нелепых мифах о чёрных кошках, в которые до сих пор верят.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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