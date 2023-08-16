Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в Новосибирске привлёк около 80 новых компаний с начала года

С начала текущего года Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в Новосибирске привлёк 79 новых клиентов в сфере грузовых перевозок. При этом сотрудники обработали более 800 обращений, большинство из которых связаны с организацией перевозок, обеспечением комплексного транспортно-логистического обслуживания, погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре Западно-Сибирской магистрали в регионе, а также транспортировкой мелких партий грузов.

Отметим, что за весь прошлый год Центр заключил договоры на перевозку с сопровождением с более 100 компаниями.

Многофункциональный офис работает по принципу «одного окна», позволяющему клиенту организовать всю логистику своего предприятия «от двери до двери». Индивидуальные комплексные решения включают транспортно-экспедиционные услуги, в том числе с помощью автотранспорта, предоставление специализированных бригад для выполнения погрузочно-разгрузочных операций, оказание терминально-складских услуг.

Также железнодорожники активно подключают партнеров компании к онлайн-площадке для бизнеса «РЖД Маркет», которая предназначена для поиска, продажи и покупки товаров с выбором оптимального транспортного решения.

Центр продажи услуг Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» в Новосибирске работает с 2017 года. Практически все его клиенты используют возможности бесконтактного взаимодействия с компанией-перевозчиком через онлайн-сервис на официальном сайте ОАО «РЖД» в личном кабинете.