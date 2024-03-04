«Назад в будущее»: на Супердискотеке 90-х в Новосибирске выступят знаменитые артисты

Грандиозная Супердискотека 90-х Радио Рекорд, ежегодно проходящая с аншлагом на стадионах в Санкт-Петербурге и Москве, расширяет географию! В 2024 году фестиваль приходит в Новосибирск!

20 апреля в Сибирь Арене посетителей ждёт многочасовой отрыв под любимые песни культовых артистов: КАР-МЭН, Юля Волкова (ex. t.A.T.u.), Мальчишник, Оксана Почепа Акула, Отпетые Мошенники, Юлия Беретта (ex. Стрелки), Игорёк и МС ЖАН.

Супердискотека 90-х от Радио Рекорд — больше чем просто дискотека! Почувствуйте разницу:

– Супердискотека — первый и главный фестиваль музыки 90-х, существующий 20 лет! Его показывают на главных телеканалах страны, среди которых Пятый канал, Первый канал, Пятница и МУЗ-ТВ.

– Каждый год фестиваль представляет новую постановку. В 2024 зрители увидят премьеру шоу «Назад в будущее».

– Между выступлениями артистов публика смотрит специальные ностальгические видео на экранах.

– Анимационные зоны прямиком из детства! Только на Супердискотеке 90-х можно вернуться в класс любимой школы и посидеть за партой, подкачаться в советском спортзале или поставить чёлку в парикмахерской.

– Дресс-код соблюдает большинство посетителей: малиновые пиджаки, лосины, спортивки Abibas и свитера Boys —увидеть всё это в одном месте можно только на Супердискотеке.

– Кульминация фестиваля — фирменный Супермикс! И это далеко не всё!

Девчонки, надевайте клипсы и колготки в сетку! Парни, берите барсетки и доставайте из слаксов большой... мобильник! Пристегните ремни — это путешествие «назад в будущее» вы запомните навсегда! Это не дискотека, это СУПЕРдискотека 90-х от Радио Рекорд!

Супердискотека 90-х в Новосибирске 20 апреля 2024 года, 19:00

Сибирь Арена, улица Немировича-Данченко, 160

12+

Официальная встреча ВКонтакте: https://vk.com/superdiscoteka_novosibirsk

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