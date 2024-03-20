Форум-выставка сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» вновь объединяет профессионалов!

Собственники бизнеса, топ-менеджеры, маркетологи, менеджеры по продажам, специалисты по работе с персоналом, линейный персонал отелей и ресторанов, инвесторы в индустрию гостеприимства, туристические операторы и турагенты, представители власти, ответственные за развитие туризма в регионах встретятся с 3 по 5 апреля 2024 г. в МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Дикоросы это:
- Общение с хедлайнерами отрасли.
- Новые партнеры и поставщики для сферы гостеприимства и туризма.
- Заряд энергии от крупнейшей отраслевой тусовки за Уралом!
Более 150 компаний из России, Китая, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Мьянмы представят на выставке новинки оборудования, мебели и аксессуаров для отелей, ресторанов и кафе, средства гигиены и профессиональную химию, решения в сфере кибербезопасности, автоматизации бизнес-процессов и цифровых сервисов и лучшие туристические направления стран-партнёров и регионов России.
А кроме того, в программе форума-выставки пять образовательных площадок:
- для собственников бизнеса, управляющих и топ-менеджеров;
- сотрудников отдела маркетинга;
- специалистов по продажам;
- специалистов по работе с персоналом;
- линейного персонала отелей и ресторанов;
- инвесторов в индустрию гостеприимства;
- органов ответственных за развитие туризма в регионах.
Дискуссионные площадки с органами исполнительной власти и надзорными органами:
- Въездной туризм и работа с иностранными гостями.
- Объединение усилий регионов для создания конкурентного преимущества.
- Инвестиции в сферу гостеприимства.
- Девелопмент туристических зон: от фундамента до работающего проекта.
- Круглый стол Федерации рестораторов и отельеров России по итогам HDE Shanghai International Hospitality Design and Supplies Expo.
- Кулинарные тренды в современном ресторанном бизнесе.
В деловой программе примут участие первые лица и главные эксперты сферы HoReCa, представители федеральной и региональных органов власти, отраслевых ассоциаций и профессиональных объединений, в их числе:
- Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.
- Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.
- Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России».
- Мария Тюменева, сооснователь и управляющий партнер, коммуникационное агентство «Аппетитный Маркетинг».
- Елена Маньенан, концептолог, создатель микробизнеса в сфере гостеприимства.
- Антон Басин, президент Ассоциации Загородных Отелей.
- Светлана Бурова, генеральный директор ООО «Манжерок» и другие отраслевые профессионалы!
На площадке Форума-выставки «Дикоросы»:
- Отборочный этап Национальной премии «Бариста года»! Здесь будут сражаться самые талантливые специалисты по приготовлению кофе.
- Гастрономическая лаборатория сибирской кухни, под руководством Шаповаловой Екатерины автора и руководителя проекта «Гастрономическая карта России», которая покажет самые перспективные продаваемые продукты и услуги от сибирских отельеров, рестораторов, производителей, фермеров.
- Отраслевая площадка «Кейтеринг + Ивент Сибири – 2024. Событийная индустрия, как драйвер развития региона».
- Финал «Премии сибирского гостеприимства и туризма-2024», финал конкурса шеф-поваров «Вкус Сибири» и финал XXII межрегиональной олимпиады по туризму среди студентов.
Соорганизаторы форума-выставки: Министерство экономического развития Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, ООО «ЭкспоИвентс».
Партнеры форума-выставки: Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация загородных отелей России и компания «Travelline».
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