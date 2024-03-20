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общество
На правах рекламы реклама

Форум-выставка сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» вновь объединяет профессионалов!

Фото: ООО «ЭкспоИвентс»

Собственники бизнеса, топ-менеджеры, маркетологи, менеджеры по продажам, специалисты по работе с персоналом, линейный персонал отелей и ресторанов, инвесторы в индустрию гостеприимства, туристические операторы и турагенты, представители власти, ответственные за развитие туризма в регионах встретятся с 3 по 5 апреля 2024 г. в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Дикоросы это:

  • Общение с хедлайнерами отрасли.
  • Новые партнеры и поставщики для сферы гостеприимства и туризма.
  • Заряд энергии от крупнейшей отраслевой тусовки за Уралом!

Более 150 компаний из России, Китая, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Мьянмы представят на выставке новинки оборудования, мебели и аксессуаров для отелей, ресторанов и кафе, средства гигиены и профессиональную химию, решения в сфере кибербезопасности, автоматизации бизнес-процессов и цифровых сервисов и лучшие туристические направления стран-партнёров и регионов России.

А кроме того, в программе форума-выставки пять образовательных площадок:

  • для собственников бизнеса, управляющих и топ-менеджеров;
  • сотрудников отдела маркетинга;
  • специалистов по продажам;
  • специалистов по работе с персоналом;
  • линейного персонала отелей и ресторанов;
  • инвесторов в индустрию гостеприимства;
  • органов ответственных за развитие туризма в регионах.

Фото Форум-выставка сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» вновь объединяет профессионалов! 2

Дискуссионные площадки с органами исполнительной власти и надзорными органами:

  • Въездной туризм и работа с иностранными гостями.
  • Объединение усилий регионов для создания конкурентного преимущества.
  • Инвестиции в сферу гостеприимства.
  • Девелопмент туристических зон: от фундамента до работающего проекта.
  • Круглый стол Федерации рестораторов и отельеров России по итогам HDE Shanghai International Hospitality Design and Supplies Expo.
  • Кулинарные тренды в современном ресторанном бизнесе.

В деловой программе примут участие первые лица и главные эксперты сферы HoReCa, представители федеральной и региональных органов власти, отраслевых ассоциаций и профессиональных объединений, в их числе:

  • Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.
  • Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.
  • Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России».
  • Мария Тюменева, сооснователь и управляющий партнер, коммуникационное агентство «Аппетитный Маркетинг».
  • Елена Маньенан, концептолог, создатель микробизнеса в сфере гостеприимства.
  • Антон Басин, президент Ассоциации Загородных Отелей.
  • Светлана Бурова, генеральный директор ООО «Манжерок» и другие отраслевые профессионалы!

Фото Форум-выставка сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» вновь объединяет профессионалов! 3

На площадке Форума-выставки «Дикоросы»:

  • Отборочный этап Национальной премии «Бариста года»! Здесь будут сражаться самые талантливые специалисты по приготовлению кофе.
  • Гастрономическая лаборатория сибирской кухни, под руководством Шаповаловой Екатерины автора и руководителя проекта «Гастрономическая карта России», которая покажет самые перспективные продаваемые продукты и услуги от сибирских отельеров, рестораторов, производителей, фермеров.
  • Отраслевая площадка «Кейтеринг + Ивент Сибири – 2024. Событийная индустрия, как драйвер развития региона».
  • Финал «Премии сибирского гостеприимства и туризма-2024», финал конкурса шеф-поваров «Вкус Сибири» и финал XXII межрегиональной олимпиады по туризму среди студентов.

Фото Форум-выставка сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» вновь объединяет профессионалов! 4

Соорганизаторы форума-выставки: Министерство экономического развития Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, ООО «ЭкспоИвентс».

Партнеры форума-выставки: Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация загородных отелей России и компания «Travelline».

Получите бесплатный билет посетителя на forum-dikorosy.ru и станьте частью главного в Сибири Вашего события!

ООО «ЭкспоИвентс»
8 (383) 304-83-88
forum-dikorosy.ru
vk.com/forumdikorosy
t.me/forumdikorosy

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Роман Чугаев
Журналист

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