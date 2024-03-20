Форум-выставка сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» вновь объединяет профессионалов!

Собственники бизнеса, топ-менеджеры, маркетологи, менеджеры по продажам, специалисты по работе с персоналом, линейный персонал отелей и ресторанов, инвесторы в индустрию гостеприимства, туристические операторы и турагенты, представители власти, ответственные за развитие туризма в регионах встретятся с 3 по 5 апреля 2024 г. в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Дикоросы это:

Общение с хедлайнерами отрасли.

Новые партнеры и поставщики для сферы гостеприимства и туризма.

Заряд энергии от крупнейшей отраслевой тусовки за Уралом!

Более 150 компаний из России, Китая, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Мьянмы представят на выставке новинки оборудования, мебели и аксессуаров для отелей, ресторанов и кафе, средства гигиены и профессиональную химию, решения в сфере кибербезопасности, автоматизации бизнес-процессов и цифровых сервисов и лучшие туристические направления стран-партнёров и регионов России.

А кроме того, в программе форума-выставки пять образовательных площадок:

для собственников бизнеса, управляющих и топ-менеджеров;

сотрудников отдела маркетинга;

специалистов по продажам;

специалистов по работе с персоналом;

линейного персонала отелей и ресторанов;

инвесторов в индустрию гостеприимства;

органов ответственных за развитие туризма в регионах.

Дискуссионные площадки с органами исполнительной власти и надзорными органами:

Въездной туризм и работа с иностранными гостями.

Объединение усилий регионов для создания конкурентного преимущества.

Инвестиции в сферу гостеприимства.

Девелопмент туристических зон: от фундамента до работающего проекта.

Круглый стол Федерации рестораторов и отельеров России по итогам HDE Shanghai International Hospitality Design and Supplies Expo .

. Кулинарные тренды в современном ресторанном бизнесе.

В деловой программе примут участие первые лица и главные эксперты сферы HoReCa, представители федеральной и региональных органов власти, отраслевых ассоциаций и профессиональных объединений, в их числе:

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России».

Мария Тюменева, сооснователь и управляющий партнер, коммуникационное агентство «Аппетитный Маркетинг».

Елена Маньенан, концептолог, создатель микробизнеса в сфере гостеприимства.

Антон Басин, президент Ассоциации Загородных Отелей.

Светлана Бурова, генеральный директор ООО «Манжерок» и другие отраслевые профессионалы!

На площадке Форума-выставки «Дикоросы»:

Отборочный этап Национальной премии «Бариста года»! Здесь будут сражаться самые талантливые специалисты по приготовлению кофе.

Гастрономическая лаборатория сибирской кухни, под руководством Шаповаловой Екатерины автора и руководителя проекта «Гастрономическая карта России», которая покажет самые перспективные продаваемые продукты и услуги от сибирских отельеров, рестораторов, производителей, фермеров.

Отраслевая площадка «Кейтеринг + Ивент Сибири – 2024. Событийная индустрия, как драйвер развития региона».

Финал «Премии сибирского гостеприимства и туризма-2024», финал конкурса шеф-поваров «Вкус Сибири» и финал XXII межрегиональной олимпиады по туризму среди студентов.





Соорганизаторы форума-выставки: Министерство экономического развития Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, ООО «ЭкспоИвентс».

Партнеры форума-выставки: Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация загородных отелей России и компания «Travelline».

Получите бесплатный билет посетителя на forum-dikorosy.ru и станьте частью главного в Сибири Вашего события!

ООО «ЭкспоИвентс»

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