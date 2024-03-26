МТС Банк запустил кредитование под залог автомобиля

МТС Банк расширил линейку кредитных продуктов и запустил кредитование на любые цели под залог автомобиля. Максимальная сумма кредита составит 5 миллионов рублей, кредит можно оформить на срок до 5 лет. Минимальная процентная ставка составит 10,5% годовых при условии оформления полиса страхования заемщика.

Для получения кредита необходимо, чтобы автомобиль находился в собственности заемщика, не имел обременения и был произведен в России, Китае, Южной Корее, Японии, странах Европы или в США. Транспортное средство должно иметь категорию В, быть произведено не более 10 лет назад, иметь пробег менее 250 тысяч километров и иметь рыночную стоимость не менее 500 тысяч рублей. Также обязательным требованием является наличие полиса ОСАГО и отсутствие истории эксплуатации в службах коммерческого транспорта.

Заявку на кредит под залог автомобиля можно оформить на сайте МТС Банка. Получить кредит можно в личном кабинете клиенте, отделении банка. При этом паспорт транспортного средства остается у клиента, так что он может продолжать пользоваться машиной.



Полная информация об условиях кредита доступна на сайте МТС Банка.

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