Объявлен старт продаж квартир в клубном доме на Чистой Слободе

Монолитно-кирпичный дом комфорт-класса с подземным паркингом возводится в одной из лучших локаций новосибирского левобережья.

Застройщик проекта: ГК «КПД-Газстрой» — один из крупнейших девелоперов Сибири, который известен строгой пунктуальностью и оперативностью в сдаче объектов.

Развитая инфраструктура

Детские сады, школа, спорткомплекс с бассейном, торговые центры, остановки общественного транспорта, магазины и кафе — всё это есть вблизи нового дома, который возводится у торгового центра «Ягода» по ул. Титова, 236. В микрорайоне можно погулять с детьми, провести время с друзьями и второй половиной, уединиться с ноутбуком и кофе во время удалённой работы. Клубный дом будет расположен всего в 20 минутах от ближайшей станции метро «Площадь Маркса».

Комфорт и безопасность на первом месте

Для будущих жителей предусмотрены передовые видеодомофонные системы, удобные входные группы и места для колясок, индивидуальные кладовые, подземный и наземный паркинги. Видеонаблюдение в общественных зонах и закрытый внутренний двор обеспечат комфортное проживание на территории.

Семейное гнёздышко

Покупателям доступны различные варианты квартир, чтобы каждая семья могла выбрать оптимальное жилье под свои потребности: от уютных двухкомнатных до просторных трех- и четырехкомнатных семейных европланировок.

Все квартиры предлагаются с предчистовой отделкой, но при покупке можно воспользоваться дополнительной опцией: отделка под ключ от застройщика.

Ограниченное предложение

В клубном доме 8 этажей и всего 49 квартир, на первом этаже будут размещены коммерческие помещения. В доме также планируется 11 кладовых и 32 места в подземном паркинге. Успейте забронировать квартиру комфорт-класса на выгодных условиях старта продаж!

Ведь только этой весной действует специальное предложение для покупателей — скидки до 5%* и бесплатная программа обмена жилья.**

Подробности по телефону: +7(383)373-68-40.

Офис продаж: г. Новосибирск, ул. Титова, 252.

Застройщик: ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой», проектные декларации на наш.дом.рф

* Срок действия акции с 01.04.24 г. по 30.04.24 г. Скидка до 5% предоставляется на покупку квартир в доме №34 по ГП за наличный расчет, в ипотеку без дополнительного субсидирования. Предложение ограничено. Ипотека от АО «Банк дом.РФ», лицензия № 2312 от 19 декабря 2018 г.

** Оформление документов оплачивается отдельно. Акция действует до 30.04.2024 г.

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