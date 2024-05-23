«Музыка — это голос Бога» Биография артиста SHAMAN

За спиной артиста несколько музыкальных конкурсов, но «встретил» он только через несколько лет — путь к славе был долгим и тернистым.

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. С будущей профессией определился рано — уже в четыре года стоял на сцене. Большую поддержку оказывали родители, которые тоже связаны с творчеством — мама хорошо и с удовольствием поет, отец — играет на гитаре. Прабабушка шоумена и вовсе солировала в Оренбургском хоре.

Школьные годы Ярослава Дронова неразрывно связаны с музыкальными конкурсами —занимался в музыкальной школе, учился в специализированном колледже по специальности «руководитель народного хора». В 21 год Дронов перебрался в Москву: начался большой этап, который включал в себя взлеты и падения. Пробовал себя в качестве участника на многих телешоу, одни из наиболее известных — «Фактор А» и «Голос». В первом получил — «бронзу», во втором — «серебро». В «Голосе» был в команде Пелагеи, неоднократно певица выделяла талант Дронова и пророчила ему высокий взлет.

Однако долгожданного взлета сразу после шоу не было. Дронов покинул проект и снова начал попытки восхождения на Олимп российского шоу-бизнеса. До 2017 года был участником группы «Час Пик», активно гастролировал по стране. После придумал псевдоним SHAMAN, ушел в сольное плаванье.

Пробовал себя в записи каверов. Видеоролики в сети набирали миллионы просмотров, например, кавер на Макса Фадеева «Танцы на стеклах» —свыше 50 млн просмотров.

Но всероссийскую известность ему принесли патриотичные треки, которые были выпушены в начале 2022 года. Например, песня «Встанем» вышла 23 февраля 2022 года, «Я русский» через пять месяцев. Теперь композиции музыканта знают и поют во всей стране.

Личная жизнь Шамана

32-летний певец дважды был женат — многие замечают, что артист младше своих экс-супруг. Первую на шесть лет, вторую на 13 лет. От первой жены у Дронова есть общая дочь Варвара, он сохранил дружеские отношения с экс-супругой. Как складывается его жизнь со второй женой, информации мало. Известно, что в ноябре 2022 года пара отметила деревянную свадьбу (5 лет). По словам исполнителя, муж из него так себе: его постоянно нет дома, а в те редкие моменты, когда его можно застать в родной квартире, он спит и отдыхает.

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