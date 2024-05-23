Яркое начало школьных каникул в НОВАТе!

В первый день школьных каникул 25 мая приглашаем вас на спектакль для всей семьи «Конёк-Горбунок»!

Балет «Конёк-горбунок»

Загадочные жар-птицы, диковинные обитатели морских глубин, волшебный Конёк-Горбунок и другие сказочные персонажи встретятся вам в этом балете. Разделите с главным героем Иваном все его приключения!

25 МАЯ 13:00, 18:00

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Балет «Баядерка»

А старшим школьникам и нашим взрослым зрителям мы рекомендуем сходить на балет «Баядерка» 23 и 24 мая. Яркий индийский колорит, жестокие придворные игры и трагическая история любви — этот спектакль точно не оставить вас равнодушными!

23, 24 МАЯ 19:00

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Оба спектакля участвуют в программе «Пушкинская Карта»!

Билеты уже в продаже на официальном сайте novat.ru.

Реклама. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (НГАТОиБ). ИНН 5406014684. Erid: LjN8KFreJ