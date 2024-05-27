В Новосибирске будут судить бизнесмена, обвиняемого в смерти 57-летней крановщицы

Трагедия произошла 15 июня в микрорайоне «Европейский берег»: женщина упала с 40-метровой высоты и скончалась.

В Новосибирске продолжается дело по трагичному эпизоду, когда 15 июня скончалась крановщица 1966 года рождения. Женщина работала на стройке «Европейский берег» на высоте 40 метров, в какой-то момент кран рухнул: она упала вниз и разбилась.

Кран также повредил восемь припаркованных авто, общая сумма ущерба составила 13 млн рублей.

Сообщается, что на скамье подсудимых может оказаться заместитель директора коммерческой организации являлся лицом, ответственным за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Кран был с неисправным механизмом, работать на нем было запрещено с точки зрения требования промышленной безопасности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.