Кубок России по судомодельному спорту был разыгран в Колыванском районе

Новосибирская область впервые принимала соревнования Кубка России по судомодельному спорту в категориях гоночных моделей FSR-V/H/O. В борьбе пяти регионов победителями в командном зачёте стали новосибирцы.

Водные гоночные дистанции Кубка России были проложены на озере Устиново на территории базы «Динамо» в селе Соколово Колыванского района. На первые в сезоне всероссийские соревнования судомоделистовв категориях гоночных моделей FSR-V/H/O приехали спортсмены из Тюменской, Кемеровской, Самарской областей, г. Санкт-Петербурга, а также один участник из Казахстана. В общей сложности вместе с новосибирцами соревновались 36 спортсменов.

Всего награды были разыграны в 14 классах, модели в которых различаются по типу корпусов, двигателей, винтов.

В классе FSR-О 27 наш судомоделист Сергей Виканов с большим запасом превысил рубеж МСМК, причём сделал это в трёх гонках, подтвердив свой профессионализм и отличную готовность своей модели.

В классе FSR-H 15 выступали самые быстрые модели, которые развивают скорость свыше 120 км/ч. Здесь первенствовал Роман Агафонов из Колывани.

Чемпион мира Егор Феланюк с солидным отрывом от преследователей завоевал золото в категории FSR-V-3,5.

Любопытными оказали результаты в классе FSR-О 3,5. Здесь выступали 9 участников – больше, чем в других классах, среди них две девушки. Ольга Иванова из села Боярка Колыванского района стала победительницей. А второе место сенсационно занял 14-летний новосибирец Михаил Козин. Он вместе со своим тренером Романом Агафоновым подготовил быструю модель, не допустил грубых ошибок при пилотировании и завоевал серебро.

В общекомандном зачёте Кубка России Новосибирская область опередила Кемеровскую и Самарскую области. У наших судомоделистов 8 золотых, 8 серебряных, 11 бронзовых медалей. У кемеровчан – 3 победы, у самарских судомоделистов – 2 золотые награды и ещё 1 медаль высшего достоинства отправилась в Тюменскую область.

Соревнования стали боевой проверкой перед чемпионатом и первенством страны, которые состоятся в Пензе с 20 по 29 июля.