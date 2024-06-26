Производитель силового кабеля увеличил эффективность благодаря нацпроекту

Компания ПРОМЭКО подвела итоги участия в нацпроекте «Производительность труда». Предприятию удалось нарастить производство соединительного провода и существенно сократить время переналадки оборудования.

Компания ПРОМЭКО уже 25 лет осуществляет поставки цветного металлопроката, электротехнической и кабельно-проводниковой продукции на предприятия России и СНГ. Завод выпускает силовые кабели, провода и шнуры, используемые при производстве электроприборов различного назначения, продукция завода распространяется и в розницу. «В таких производствах важна экономия времени на наладку технологичного оборудования, в чем помогают бережливые технологии. Мы видим серьезные результаты – в среднем, время протекания процессов удалось снизить на 11%», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Компания начала работу по нацпроекту вместе с экспертами Регионального центра компетенций. Внедрять бережливые технологии стали на участке соединительного провода: были обнаружены проблемы со временным хранением рабочего инструмента и готовой продукции, определены технические сложности при переналадке оборудования. За полгода участия в нацпроекте предприятию удалось существенно нарастить объем производства и устранить потери: в результате время протекания процессов снизилось на 11%, а снижение незавершенного производства – на 10%.

«Мы предъявляем высокие требования к качеству нашей продукции при больших объемах – переработка меди на нашем производстве составляет до 300 тонн в месяц. Благодаря нацпроекту без глобальных вложений мы повысили производительность, привели в порядок рабочие места. К примеру, раньше переналадка станка занимала 138 минут, а сейчас – от 90 до 100 минут», – говорит заместитель начальника производства Максим Дик.

На предприятии подчеркивают, что положительные изменения были высоко оценены персоналом завода – уже разработана программа по тиражированию практик бережливого производства на всей производственной площадке, бережливые технологии будут внедрять в течение трех лет.

«Один из самых важных для нас моментов, который мы вынесли из участия в нацпроекте, – это обучение инструментам бережливого производства, изменение подходов к методике, анализу процессов. При высоком спросе на нашу продукцию нам удалось снизить время протекания процесса на 10%, это очень существенно», – сообщила заместитель генерального директора Валентина Черняк.

Лев Решетников напомнил, что на сегодняшний день в нацпроекте участвуют 142 предприятия, сохраняются 5 квот на вхождение в национальный проект до конца 2024 года. «В дальнейшем Новосибирская область будет продолжать проект в соответствии с поручением Губернатора в более расширенном формате: планируем расширять отрасли, снижать финансовый порог вхождения для компаний, увеличивать Региональный центр компетенций, чтобы охватить большее количество предприятий», – отметил министр.

Реклама. АО «Корпорация развития НСО». ИНН 5433158910. ОКВЭД 70.22. erid:LjN8K54RL