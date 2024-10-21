Слегли тысячи. Вспышка пневмонии в России — причины, дойдет ли до эпидемии, способы лечения

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев дали рекомендации, как избежать «заразу».

Микоплазменная пневмония не является новым явлением, как сообщил телеканалу RTVI бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Спикер отметил, что за последние два десятилетия количество случаев стало увеличиваться.

«У этой инфекции, как и у других респираторных заболеваний, есть сезонная зависимость. Это связано с переходом из теплого времени года в холодное, особенно в этом году, когда температуры резко изменились — от жары к резкому похолоданию. Этот фактор тоже важен», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, добавление к широкому спектру сезонных инфекций (вирусы, микробы, грипп) коронавируса усилило проблему.

Онищенко заметил, что в этом году COVID-19 пережил два пика — в мае и августе.

«Это, безусловно, создает условия для появления пневмоний как вторичных проявлений. Эти факторы — разнообразие инфекций, изменения климата и наше пренебрежение к здоровью — также влияют», — высказался эксперт.

По словам доктора медицинских наук Николая Малышева, микоплазма давно известна как возбудитель инфекций и может поражать легкие, сердце и другие органы. Он отметил её уникальность, объяснив, что, хотя инфекция погранична между вирусной и бактериальной, она, по сути, бактериальная и лечится антибиотиками. Важно не запускать её, так как она может медленно разгораться», — добавил врач.

Онищенко считает, что не следует паниковать из-за роста заболеваемости, так как в России эпидемий микоплазменной пневмонии ещё не было.

Рекомендации по профилактике: сейчас основное, о чем нужно помнить, — забота о здоровье, как сказал Онищенко: «одеваться по сезону, правильно питаться, отдыхать», принимать витамины, высыпаться и обращаться к специалистам. Он также советует не забывать о пожилых членах семьи.

Когда следует срочно обратиться к врачу?

Незамедлительно посетите врача при следующих симптомах:

— высокая температура, сохраняющаяся более 3 дней;

— одышка любой степени тяжести, кровь в мокроте;

— снижение давления ниже обычного;

— сонливость или возбуждение.

Если наблюдается хоть один из этих признаков, необходимо сделать рентген легких для исключения пневмонии. Задержка с обращением к медпомощи может иметь серьезные последствия, для грудного ребенка болезнь может оказаться смертельной за 2-3 дня.

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