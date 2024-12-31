В Новосибирске начали применять меры защиты сливочного масла от краж

В супермаркете «Лента» в Калининском районе Новосибирска покупатели заметили пачки сливочного масла, помещенные в пластиковые коробки с замком.

Фотографию предоставил житель города Эдуард Федоровский. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

О подобных мерах сообщают и в Дзержинском районе, где один из читателей заявил о продаже масла в коробках «анти-вор», однако подтверждающего снимка пока нет.

Ранее российские СМИ отмечали, что осенью 2024 года магазины начали применять пластиковые сейфы для сливочного масла из-за роста цен. Такие меры уже используются в Санкт-Петербурге. Для Новосибирска это первый зафиксированный случай.

По данным Новосибирскстата, на 23 декабря средняя цена сливочного масла в регионе составила 1275 рублей за килограмм, что на 15 рублей дороже, чем неделей ранее. В начале года масло стоило 890 рублей за килограмм.