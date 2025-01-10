Новосибирск начал сбор новогодних ёлок на утилизацию

Собранные деревья измельчат шредером на Гусинобродском полигоне.

С 10 января в Новосибирске стартовал сбор новогодних деревьев для их переработки, сообщает пресс-служба мэрии. Для этого будут действовать постоянный пункт на парковке у остановки «МЕГА» и пункт на Гусинобродском полигоне. Также ели и пихты можно будет оставлять на контейнерных площадках возле домов, но не помещать их в контейнеры, откуда их заберет экомобиль «Спецавтохозяйства».

Собранные деревья будут измельчены на Гусинобродском полигоне, а получившаяся мульча будет предоставлена агрономам «Горзеленхоза» и Центрального сибирского ботанического сада. Акция будет продолжаться до 31 января.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бразильский игрок Нандо покинул матч из-за расизма в Новосибирске.