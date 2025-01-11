Сибирячка, серьезно выпивавшая с 17 лет, стала волонтером трезвости

Многодетная мама исключила общение с пьющим окружением.

Жительница Читы, бросившая пить и ставшая волонтером трезвости лица не скрывает, но настоящее имя не называет. Условно, Тамара. Свою историю многодетная мама рассказала порталу zrtk.ru.

Сибирячка призналась, что начала выпивать с 17 лет, при том сразу крепкий алкоголь. Преимущественно водку. Одной бутылкой не ограничивалась, в последствии брали ящиками. Напивалась до беспамятства вместе с приятелями-собутыльниками.

Младшего ребенка забрали сразу, среднего в органы опеки — она отвезла уже сама. Женщине предложили лечь на длительную реабилитацию. Первая реакция — негатив, страх и неизвестность. Но все же пошла на решительный шаг и не прогадала. С этого начался путь исправления.

Тамара призналась, что на волевых перебороть зависимость, очень сложно. Были попытки и ранее. Например, могла не пить по три года, но при этом была невыносима: нервная и раздражительная.

Сейчас Тамара воспитывает детей, не общается со старым окружением. Нельзя, чтобы не допустить возвращения к прошлой жизни.

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