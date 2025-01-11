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проиcшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП в центре Новосибирска

Фото: МАСС / МВД

Водитель и пассажирка вылетели на трассу, погибший оказался заблокированным в авто. На место прибыли спасатели.

Сотрудники МАСС Новосибирска рассказали подробности смертельного ДТП с BMW-X5, которое произошло около 6 часов утра на Писарева (в сторону Ауры). Известно, что BMW-X5 сначала на скорости наехал на бордюрный камень, а после в светофор.

При ДТП 40-летний водитель и 17-летняя пассажирка вылетели из авто. 26-летний пассажир и другая 17-летняя пассажирка оказались заблокированными внутри иномарки. Спасатели помогли извлечь их, однако 26-летнего юношу было уже не спасти, он погиб на месте.

Фото Стали известны подробности смертельного ДТП в центре Новосибирска 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что произошло смертельное ДТП с участием BMW-X5 произошло на Писарева в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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