Стали известны подробности смертельного ДТП в центре Новосибирска

Водитель и пассажирка вылетели на трассу, погибший оказался заблокированным в авто. На место прибыли спасатели.

Сотрудники МАСС Новосибирска рассказали подробности смертельного ДТП с BMW-X5, которое произошло около 6 часов утра на Писарева (в сторону Ауры). Известно, что BMW-X5 сначала на скорости наехал на бордюрный камень, а после в светофор.

При ДТП 40-летний водитель и 17-летняя пассажирка вылетели из авто. 26-летний пассажир и другая 17-летняя пассажирка оказались заблокированными внутри иномарки. Спасатели помогли извлечь их, однако 26-летнего юношу было уже не спасти, он погиб на месте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что произошло смертельное ДТП с участием BMW-X5 произошло на Писарева в Новосибирске.