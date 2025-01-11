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общество

В Новосибирске мужчина отравился угарным газом в полыхающей квартире на Вертковской

Фото: МЧС Новосибирск

На место экстренно прибыли сотрудники МЧС и медики.

Пожар произошел 10 января и из здания шел дым, вынудивший семь жильцов покинуть дом самостоятельно. Пожарные потушили огонь через восемь минут и с помощью спасательного устройства извлекли обожженного хозяина квартиры.

Мужчину передали врачам неотложной помощи. Огнем поврежден матрас на площади 4 квадратных метра. Всего на прошлой неделе в Новосибирске произошло четыре пожара.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска стала первым интеллект-тренером среди людей с нарушениями слуха.

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Дарья Лапина
Журналист

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