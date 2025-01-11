В Сибири 11-летний мальчик погиб, упав со снегохода

Его 13-летняя сестра была доставлена в медицинское учреждение.

Инцидент произошел 8 января в Заларинском районе Иркутска. По факту случившегося Следственным комитетом России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Известно, что 11-летний мальчик и его 13-летняя сестра гоняли на снегоходе. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля... Что именно произошло, не сообщается. Однако известно, что мальчик получил травмы несовместимые с жизнью.

Известно, что все случилось в День рождения 13-летней девочки, которая в результате ДТП чудом выжила.

Глава СК Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Иркутской области представить отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска стала первым интеллект-тренером среди людей с нарушениями слуха.