Новосибирская область вошла в пятерку лидеров по научно-технологическому развитию

Новосибирская область заняла пятое место в рейтинге субъектов России по уровню научно-технологического развития. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первую строчку рейтинга занимает Москва, за ней следуют Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Томская область.

Шестое место досталось Нижегородской области. В десятку также вошли Московская область, Республика Башкортостан, Свердловская и Самарская области.

В Новосибирской области реализуются крупные научно-технологические проекты, такие как СКИФ и кампус НГУ. Кроме того, создаются инструменты поддержки ученых и предпринимателей в сфере технологий. В планах — оснащение оборудованием 12 колледжей и школ региона для образовательных процессов в области разработок и инноваций.