Новосибирский актер Никита Кологривый удивил поклонников новой ролью

Звезда сериала «Слово пацана» предстал в роли кладбищенского сторожа.

Новосибирский актер Никита Кологривый поразил поклонников новой ролью. Известный по сериалу «Слово пацана», он сыграл кладбищенского сторожа в новом историко-художественном фильме, посвященном ветерану Русско-Турецкой войны и борьбе за жизнь его ребенка. В фильме «Искупление» (16+) Константина Еронина актёр предстает в образе охранника кладбища.

По сюжету, главный герой, бывший военный, которого исполняет Сергей Безруков, возвращается домой с фронта, где оказывается в центре драмы: жители деревни обвиняют его сына в дьявольской связи и требуют наказания. В съемках участвовали и другие известные российские актеры, такие как Виктор Сухоруков, Кирилл Кяро и Хаски.

Ранее новосибирец показал кадры масштабного пожара в Лос-Анджелесе.