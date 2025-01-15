Перенос съемок и массовые отмены премьер: последствия страшных пожаров в Голливуде

Масштаб катастрофы шокировал многих и, безусловно, повлиял на киноиндустрию.

Вследствие масштабных пожаров, охвативших Калифорнию, в США был временно приостановлен съемочный процесс нескольких телевизионных шоу, отложены премьеры ожидаемых фильмов и церемонии объявления номинаций на национальные кинопремии, такие как «Оскар». Детальнее о переносах в Голливуде читайте в статье RTVI.

«Оскар»

Американская киноакадемия продлила срок голосования по номинациям на премию «Оскар» до 14 января, а объявление номинантов перенесли на 19 января, что на два дня позже изначального плана, сообщает Variety. Торжественная церемония, которую в этом году будет вести Конан О’Брайен, состоится 2 марта.



«Мы выражаем искренние соболезнования всем пострадавшим от разрушительных пожаров в Южной Калифорнии. Наши коллеги и друзья из индустрии находятся в округе Лос-Анджелес, и наши мысли с ними», — было сказано в письме, разосланном членам академии 8 января.

Премия кинокритиков

Церемонию Премии кинокритиков США было решено перенести на две недели.

«Торжественная 30-я церемония вручения статуэток Премии кинокритиков перенесена с 12 на 26 января из-за катастрофических пожаров в Южной Калифорнии. Праздник пройдет в Barker Hangar в Санта-Монике, Калифорния», — говорится в официальном заявлении.

Генеральный продюсер мероприятия Джои Берлин отметил, что последствия пожаров в Лос-Анджелесе оказали сильнейшее впечатление на все кинематографическое сообщество.

Премия сценаристов

Гильдия сценаристов США переместила объявление номинантов на 13 января, согласно информации Deadline.

«С учетом чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе в связи с лесными пожарами, оглашение номинантов переносится на понедельник, 12 января, 2025 года», — говорится в заявлении гильдии.

Организаторы премии Гильдии продюсеров США дважды сообщали о переносах церемонии объявления номинантов. Сначала планировалось на 12 января, но потом дату передвинули на последнюю неделю месяца.

«Учитывая беспокойство за пострадавших от пожаров, объявление номинантов будет проведено на следующей неделе», — сообщается в официальном заявлении.

Премия киноактеров

Гильдия киноактеров США 8 января отменила проведение 31-й церемонии объявления номинантов и опубликовала список соискателей премии.

«Мы с нетерпением ждем возможности отметить успехи этих талантливых актеров на церемонии награждения премии Гильдии киноактеров 23 февраля. До того момента просим всех оставаться в безопасности и выражаем благодарность за поддержку», — сказано в сообщении.

Сериалы

В результате временной остановки разрешений на съемки в Лос-Анджелесе, которые были выданы местным пожарным департаментом, производство сериалов временно приостановлено.

Фильмы

Крупные кинопремьеры, намеченные в Лос-Анджелесе, также были отложены. Среди них картины, показы которых отменили в голливудских кинотеатрах.

Отложенные шоу и реакция стримингов

Netflix сообщил о решении герцогини Сассекской Меган Маркл отсрочить показ ее кулинарного шоу из восьми серий, снятых близ районов, пострадавших от пожаров, с 15 января на 4 марта, пишет Independent.

«Я благодарна партнерам из Netflix за поддержку в решении отложить запуск. Сейчас мы сосредоточены на помощи пострадавшим от пожаров в моем родном штате Калифорния» — заявила Маркл.

Запланированная на 13 января премьера второго сезона сериала «Разделение» для Apple TV+ была отменена. Компания Aplle объявила о намерении пожертвовать средства в помощь пострадавшим от пожаров.

Ранее новосибирец показал кадры масштабного пожара в Лос-Анджелесе.