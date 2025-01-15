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общество

Жителей Новосибирской области лишили важной выплаты

Фото: pixabay.com

Речь идет о выплатах за уходом за инвалидами.

Жителей Новосибирской области лишили существенной выплаты, связанной с уходом за инвалидами. С 1 января 2025 года социальные выплаты для родственников, ухаживающих за пожилыми и инвалидами, прекратились. О правилах изменений сообщил региональный соцфонд. Вместо прежних выплат, соответствующая сумма будет добавляться к пенсиям нуждающихся в помощи. Периоды ухода за больными людьми останутся включёнными в трудовой стаж. Если вы начали уход в 2025 году, подать заявление нужно в клиентскую службу местного отделения Фонда социального страхования.

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Дарья Лапина
Журналист

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