Жителей Новосибирской области лишили важной выплаты

Речь идет о выплатах за уходом за инвалидами.

Жителей Новосибирской области лишили существенной выплаты, связанной с уходом за инвалидами. С 1 января 2025 года социальные выплаты для родственников, ухаживающих за пожилыми и инвалидами, прекратились. О правилах изменений сообщил региональный соцфонд. Вместо прежних выплат, соответствующая сумма будет добавляться к пенсиям нуждающихся в помощи. Периоды ухода за больными людьми останутся включёнными в трудовой стаж. Если вы начали уход в 2025 году, подать заявление нужно в клиентскую службу местного отделения Фонда социального страхования.