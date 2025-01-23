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общество

500 человек эвакуировались в колледже на левом берегу из-за пожара в задании

Фото: МЧС по НСО

Инцидент произошел в учебном учреждении на Геодезической.

В дневное время в Технологическом колледже питания сработала автоматическая система пожарной безопасности. При проверке было обнаружено, что на третьем этаже здания загорелся кабинет. Через 20 минут открытое пламя было локализовано на площади примерно 15 квадратных метров.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку перекрытий и кровли с использованием тепловизоров, чтобы исключить скрытые очаги возгорания.

Улица Геодезическая временно перекрыта для выполнения необходимых работ. Сообщений о пострадавших не поступало, студенты и персонал самостоятельно эвакуировались.

Фото 500 человек эвакуировались в колледже на левом берегу из-за пожара в задании 2

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Дарья Лапина
Журналист

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