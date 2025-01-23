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общество

В Кольцово под Новосибирском произошло массовое ДТП с участием КамАЗа

Фото: АСТ-54

Авария случалась в районе Вектора.

В Кольцово, в районе Вектора, произошло массовое ДТП с участием КамАЗа, универсала Toyota Corolla Fielder и минивэна Honda Freed. На месте ДТП образовалась пробка, работает ГАИ.

Очевидцы аварии отмечают, что видимость на дороге в момент происшествия была ограниченной из-за плотного потока машин и интенсивного движения. Жители окрестных районов уже долгое время жалуются на перегруженность дорог в этом районе и зачастую возникающие затруднения движения. Возникающие пробки здесь — не редкость, что и вызвало дополнительное недовольство среди местных автолюбителей.

Спасательные службы прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и оказали всю необходимую поддержку пострадавшим.

Напомним, что новосибирцам могут внепланово повысить пенсии в 2025 году.

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Дарья Лапина
Журналист

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