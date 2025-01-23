В Новосибирске дерево упало на ребенка около школы

Инцидент произошёл 22 января у школы № 182 на улице Зорге в Кировском районе.

В Новосибирске произошёл несчастный случай: 22 января возле школы №182 на улице Зорге в Кировском районе дерево упало на ученика. В тот день в городе наблюдался сильный ветер. Как рассказала Алена Фролова, мать пострадавшего, её сын возвращался домой, когда на него упало старое гнилое дерево, в результате чего мальчик получил перелом, ушибы и пережил сильный шок, что потребовало его госпитализации. Об этом сообщает издание «Вести Новосибирск».

Утром 23 января возле школ №182 и №63 были замечены специалисты, осматривающие деревья. Агроном из местной администрации и помощник депутатов начали исполнять просьбы избирателей о спиле опасных деревьев, которые поступили раньше. Исполнение этих поручений запланировано на 2025 год.

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