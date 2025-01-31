Матч памяти Андрея Тарасенко 11 февраля проведет новосибирская команда ХК «Сибирь»

В этот день команда встретится с хоккейным клубом «Лада».

11 февраля состоится памятный матч, посвященный знаменитому хоккеисту и тренеру «Сибири» Андрею Тарасенко. В этот день наша команда сразится с клубом «Лада», в составе которой Андрей Владимирович был признан лучшим бомбардиром и самым ценным игроком Чемпионата России сезона 1997/1998 годов. Присоединяйтесь к нам на «Сибирь-Арене», чтобы вместе почтить память легендарного новосибирского хоккеиста.

Напомним, что Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля 2024 года. Легендарный нападающий, тренер ХК «Сибирь» и отец звезды НХЛ. Последние 16 лет Андрей Тарасенко занимался подготовкой спортсменов.

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