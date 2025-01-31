82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
31 января, 10:35
пробки
4/10
погода
-16°C
курсы валют
usd 98.00 | eur 102.7
82.76% -1.2
сегодня
31 января, 10:35
пробки
4/10
погода
-16°C
курсы валют
usd 98.00 | eur 102.7
сегодня 09:30
спорт

Матч памяти Андрея Тарасенко 11 февраля проведет новосибирская команда ХК «Сибирь»

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В этот день команда встретится с хоккейным клубом «Лада».

11 февраля состоится памятный матч, посвященный знаменитому хоккеисту и тренеру «Сибири» Андрею Тарасенко. В этот день наша команда сразится с клубом «Лада», в составе которой Андрей Владимирович был признан лучшим бомбардиром и самым ценным игроком Чемпионата России сезона 1997/1998 годов. Присоединяйтесь к нам на «Сибирь-Арене», чтобы вместе почтить память легендарного новосибирского хоккеиста.

Напомним, что Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля 2024 года. Легендарный нападающий, тренер ХК «Сибирь» и отец звезды НХЛ. Последние 16 лет Андрей Тарасенко занимался подготовкой спортсменов.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в